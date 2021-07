Ascolti tv analisi 15 luglio: la chicca Sogno Azzurro fa il botto in access. Poi Andreozzi e Gerini passano al comando e Raffaella fa bene con Renato Zero

Ascolti Tv, talk in access: Gentili, Moreno (con Renzi) e De Gregorio quasi pari.

“Vola farfalla, portaci la coppa” dice ad un certo punto del docufilm con un genuino slancio poetico Daniele De Rossi, al coleottero che si era posato sul pallone. C’è anche Roberto Mancini, che spiega alla lavagna la sua ricetta rivoluzionaria: “L’importante è essere veloci e rischiare. Fino a qui, a questa zona del campo, si gioca a due tocchi, tre al massimo. Da questa parte in poi serve tutta la vostra classe e fantasia, e ne avete tanta”. E conclude in bellezza il tutto il discorso motivazionale di Gianluca Vialli. Ma dentro Sogno Azzurro c’è molto di più, tante cose gustose del percorso compiuto dalla nostra Nazionale per prevalere in una competizione in cui non partivamo certo favoriti. Da andare a rivedere su Raiplay, se è il caso. Ieri così – giovedì 15 luglio – si può dire che abbia vinto ancora la nostalgia. Della fresca vittoria con gli inglesi agli Europei di calcio, ma anche di Raffaella Carrà.

La finale del torneo, Italia-Inghilterra, ritrasmessa da Rai1 ha avuto 1,7 milioni ed il 13,2% su Rai1 (ma nel frattempo è stata ritrasmessa innumerevoli volte anche su Sky) che si può considerare un discreto esito. Ma sull’ammiraglia, la vera chiamata dell’Italia per i tifosi è stata Sogno Azzurro, che dalle 20.44 alle 21.44 ha avuto 4,133 milioni di spettatori con il 21,2%. Più ascolti, ma meno share della partita in replica, dopo, ha conseguito la prima tv su Canale5: il film Nove lune e mezza, con Michela Andreozzi, Claudia Gerini, Giorgio Pasotti, Pasquale Petrolo (Lillo), ha riscosso infatti 2,119 milioni ed il 12,2%.

Al terzo posto, con netto vantaggio sulle altre opzioni, si è collocata la replica della seconda puntata di A Raccontare comincia tu, con la Carrà brava a ‘confessare’ Renato Zero, che ha avuto 1,5 milioni e l’8,5% di share. Sette giorni prima, sull’onda della commozione per la scomparsa dell’artista, la replica con Fiorello aveva portato a casa oltre 2,571 milioni di spettatori con il 13,7%, conquistando più ascolti dell’esordio (2,3 milioni ed il 9,4%). Le altre offerte sono arrivate più distanti. Su Rai2 il telefilm tv Squadra Speciale Cobra 11 ha avuto 1,1 milioni di spettatori e 6,1% accogliendo un po’ di zapping da Rai1.

Su Italia1 Fast and Furious-Tokyo Draft ha totalizzato 901mila spettatori con il 5,1%. Mentre su Rete4 il film Le Crociate ha conseguito solo 569mila spettatori ed il 3,7%, venendo battuto dalla seconda parte di In Onda, che su La7 ha avuto 734mila spettatori ed il 4,1% di share. Concita De Gregorio e Davi Parenzo, però hanno perso di smisura la sfida dell’access. La prima parte del programma ha portato a casa 948mila spettatori ed il 5%. Mentre hanno fatto meglio Veronica Gentili su Rete4 (Stasera Italia News con Maurizio Lupi, Gianluigi Paragone, Gianfranco Pasquino, Nicola Porro tra gli ospiti a 971mila e 5,4% nella prima parte e 1,1 milioni e 5,7% nella seconda parte) e Manuela Moreno su Rai2 (con Matteo Renzi che ha portato Tg2 Post a quota 1,075 milioni con il 5,5%).

Le altre partite di giornata. Bene Reazione a catena, ma è senza concorrenza e cresce pure il TGR

In access. Su Rai1 Sogno Azzurro 4,1 milioni di spettatori e il 21,2%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate 2,660 milioni di spettatori con uno share del 13,8%. Su Italia1 CSI a 976mila spettatori con il 5,2%. Su Rai3 Caro Marziano a 780 mila spettatori con il 4,5%. Nel preserale. Su Rai1 Reazione a catena ha ottenuto 2,1 milioni e 20,5% e poi 3,382 milioni di spettatori e 25,4%. Su Canale 5 la replica di Conto alla rovescia a 967mila e 10% e 1,565 milioni di spettatori con 12,4% di share. Su Rai3 il TGR 2,144 milioni di spettatori con il 15,1% di share.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina Estate 17,8%, Dedicato 17,6%. Su Canale5 i documentari su Planet 9,4%. Su Rai3 Agorà Estate 6,9% e 7,3%, Elisir d’Estate 4,7%. Su La7 Omnibus 4%, Coffee Break 2,9%. A mezzodì. Su Rai1 Don Matteo 13,3% e 14,4%. Su Canale 5 la replica di Forum al 14,2%. Su Italia 1 Sport Mediaset 7,7%. Su Rete4 Il Segreto 1,6% di share, Walker Texas Ranger 2%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 5,1% e 3,2%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Il pranzo è servito 12,2%; Il Paradiso delle Signore 9% in replica, Estate in diretta 10,8% e 16,8%. Su Canale5 Beautiful 19%, Una Vita 18%, Brave and the beautiful 16,5%, Love is in the air 18%, Rosamunde Pilcher 10,6%. Su Rai2 Tour de France 17,7% nella seconda parte. Su Italia1 I Simpson 4,2%, 4,3%. Su Rai3 Geo Magazine 6,7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,4%. Su La7 Eden 2,2%.

In seconda serata. Su Rai1 RaiNews 11,5%. Su Canale 5 W Gli Sposi 7,9%. Su Rai2 Controcorrente 3,3%. Su Rai 3 Caro Marziano 6,2% e Tg3 Linea Notte 7,1%. Su Italia1 Ninja Assassin 5,2%, su Rete4 Grazie di tutto 2,1%. Alle 20 Tg1 a 4,141 milioni e 25,3%; Tg5 a 3,111 milioni e 18,6%; e TgLa7 a 828mila e 5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Sogno Azzurro)