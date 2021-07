Ascolti tv analisi 7 luglio: c’è del ‘marcio’ in Inghilterra-Danimarca e la sfida decisa da Kane e Sterling fa il record. Sciarelli e Mannoni resistono

Anche la seconda semifinale, decisa da un rigore un po’ generoso, arriva ai supplementari, e per Inghilterra-Danimarca è record, con 9,9 mln ed il 46,6% su Rai1 e 1,550 milioni ed il 7,3% su Sky, in testa alla top five senza Italia del torneo. Reagisce bene solo la terza rete, appena dietro la pay per spettatori.

Ascolti tv, in day time lo speciale del Tg1 dedicato a Raffaella Carrà al 23%

Sette giorni prima c’era stata la prima puntata di Temptation Island a presidiare il prime time del mercoledì. Stavolta il 7 luglio, con Inghilterra-Danimarca in onda sia su Rai1 che su Sky, al posto di Filippo Bisciglia Canale 5 ha trasmesso la serie spagnola Grand Hotel. L’ennesima partita degli Europei di calcio finita ai tempi supplementari, decisa da un rigore prima sbagliato e poi comunque trasformato in gol sulla ribattuta del portiere da parte di Harry Kane, ha avuto 9,9 milioni di spettatori ed il 46,6% sull’ammiraglia pubblica e 1,550 milioni e il 7,3%% su Sky. Se Canale 5 è stata inevitabilmente travolta anche da Sky, fermandosi a 1,3 milioni ed il 7%, meglio ha fatto Rai 3.

La puntata speciale di Chi l’ha visto?, che ha intervistato ancora il fidanzato di Saman Abbas, ha aggiornato sul caso di Denise Pipitone, ma anche su Sara Pedri e altre vicende drammatiche fin qui senza soluzione, ha ottenuto 1,5 milioni e 7,4%; sette giorni prima Federica Sciarelli aveva avuto 2,036 milioni di spettatori ed 11,3%. Dietro si è collocata la pellicola di Rai2 (La doppia vita di mio marito) che ha ottenuto 919mila spettatori e il 4,2%. Molto staccate dai primi sono arrivate, nell’ordine, Rete4, Italia 1 e La7. Giuseppe Brindisi con Zona Bianca si è attestato 416mila e 2,3% (a 681mila spettatori e 4,05% sette giorni prima); Hunger Games- Il canto della rivolta parte 2 ha avuto 376mila spettatori e 1,9%, mentre. Più staccato è arrivato il titolo cult su La7 Quel che resta del giorno (272mila spettatori e 1,3%). Quando oramai manca solo la finale dell’Italia con gli inglesi, si può stilare la graduatoria delle prima cinque partite del torneo senza la nostra Nazionale impegnata.

La top 5 senza la Nazionale italiana

La partita di ieri è stata quindi quella più vista del terno fra quelle non giocate dagli Azzurri. Belgio-Portogallo, che decideva chi si sarebbe accoppiato agli Azzurri nei quarti aveva avuto 7,915 milioni di spettatori ed il 38,9% sull’ammiraglia pubblica e 1,360 milioni e il 6,7% su Sky.

Francia-Svizzera, terminata tre a tre nei tempi regolamentari e poi anche supplementari, e decisa dall’errore dal dischetto di Kylian Mbappè, aveva avuto 7,4 milioni di spettatori ed il 35,9% sulla tv pubblica e su Sky aveva conquistato 1,3 milioni di spettatori ed il 6,4% di share. Francia-Portogallo, invece, aveva ottenuto 6,4 milioni ed il 30% su Rai1 e 490mila e il 2,3% su Sky. Spagna-Svezia su Rai1 aveva registrato il 24,99% di share media con 5,673 milioni di tifosi collegati.

Le altre partite di giornata. Bene il pomeriggio Rai

In access. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate a 2,040 milioni di spettatori con uno share del 10,3%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 647mila spettatori con il 3%. Su Italia1 CSI ha fatto registrare 665mila spettatori con il 3,4%. Su Rai3 Caro Marziano ha avuto 851mila spettatori con il 4,7%. Un Posto al Sole a 1,288 milioni di spettatori con il 6,4%. Su Rete4 Stasera Italia News ha convinto 854mila spettatori con il 4,6% nella prima parte e 721mila spettatori con il 3,4% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha totalizzato 685mila spettatori (3,4%).

Nel preserale su Rai1 – dalle 17.43 alle 19.54 – Estate in Diretta ha ottenuto 2,360 milioni di spettatori e 21,1%. Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1,1 milioni di spettatori (10,3%) mentre Caduta Libera 2,054 milioni di spettatori e 15,7%. Su Rai3 Tg Regione a 2,140 milioni e il 15%. Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina Estate 22%. Dedicato 18,8%. Su Canale5 l’appuntamento con Planet 7,3%. Su Rai3 Agorà Estate 6,3%, Elisir d’Estate 4%. Su La7 Omnibus 3,2%, Coffee Break 3,2%.

A mezzodì. Su Rai1 Don Matteo 12,8% e 12,5%. Su Canale 5 la replica di Forum al 14,4%. Su Italia 1 Sport Mediaset 8,5%. Su Rete4 Il Segreto 1,4% di share, La signora in giallo 3,9%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 3,9% e 3,1%. Al pomeriggio. Su Rai1 Il pranzo è servito 12,3%; Il Paradiso delle Signore 10,4% in replica, Estate in diretta 12,5% e Tg1 Ciao Raffaella 23%. Su Canale5 Beautiful 17,1%, Una Vita 17,9%, Brave and Beautiful 16,5%, Love is in the air 15,1%, Un’estate perfetta 8,5%. Su Rai2 Tour de France 14,1%. Su Italia1 I Simpson 4,2%, 4,7%. Su Rai3 Geo Magazine 5,8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 4,9%. Su La7 Eden 1,7%.

In seconda serata. Su Rai1 Notti Europee 20,4%. Su Canale 5 The Baker and The beauty 5,6%. Su Rai2 Anni20 Estate 1,3%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 8,1%. Su Italia1 Angry Games 2,8%, su Rete4 Il Laureato a 2,5%. Alle 20 Tg1 a 4,223 milioni e 25,1%; Tg5 a 2,963 milioni e 17,3%; e TgLa7 a 770mila e 4,5%.

Emanuele Bruno

(Un momento di Inghilterra-Danimarca)