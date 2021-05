Ascolti tv analisi 5 maggio: ‘effetto Denise’ su Ore14, Matano, D’Urso e Chi l’ha visto?. La sera vince Bova ma Sciarelli con Piera Maggio batte Ulisse

Ascolti tv, in seconda serata Mannoni va forte con il traino di Chi l’ha visto? e batte Vespa

Alla terza prova Chiara Giannetta e Raoul Bova sono tornati a crescere. Al battesimo Buongiorno Mamma! aveva portato a casa quasi 3,9 milioni di spettatori ed il 18%, ma poi alla seconda puntata aveva conseguito 3,464 milioni e il 16,2% di share. Ieri – in una serata particolare – la fiction Lux di Canale 5 è arrivata a 3,474 milioni di spettatori con il 16,5% di share, vincendo chiaramente la sfida con l’altra ammiraglia. Sul secondo gradino del podio però non è salito il solito Alberto Angela, ieri in chiara flessione a 2,883 milioni di spettatori ed il 12,9% indagando sugli Etruschi con Ulisse-Il piacere della scoperta. A fare il botto è stata la terza rete, che con la riaccensione dell’attenzione su Mazara del Vallo ed il caso di Denise Pipitone (ieri la polizia ed i pompieri hanno cercato un corpo nella cisterna della casa prima abitata da Anna Corona) è arrivata a 2,983 milioni di spettatori ed il 13,7%. Federica Sciarelli si è collegata con la cittadina siciliana e Piera Maggio, rimanendo sul tema per tutta la prima parte della trasmissione. Sperando in un happy end della vicenda, con il caso di Olesya Rostova e la sua somiglianza con Denise, Chi l’ha visto? era arrivato alla fine di marzo a quota 3,520 milioni di spettatori ed il 15,2% (con un picco di 5,1 milioni ed il 18,21%).

Comunque ieri, con ben altra prospettiva, nel corso del pomeriggio, raccontando la possibile svolta nelle indagini, Ore 14 su Rai2 ha fatto il 5,6%. E poi a La Vita in diretta e Alberto Matano è stata attribuita più autorevolezza nel racconto della vicenda (boom 21,1%) di quanta non ne sia stata elargita a Pomeriggio Cinque e Barbara D’Urso (comunque al 17,1% e al 17,8%). Ma torniamo alla prima serata. Dietro i primissimi si è posizionato il film di Italia 1 (Geostorm 1,430 milioni e 6,2%). E poi si è collocato il calcio pay, che ha fatto il miglior risultato stagionale di una partita senza italiane in termini di share. Chelsea-Real Madrid, vinta dagli inglesi per due a zero, ha riscosso 1,178 milioni di spettatori e il 4,6%. Sette giorni prima sempre su Sky PSG-Manchester City era arrivata a 1,184 milioni e 4,4% di share.

Dietro il calcio ha corso il film di Rai2 (Il sole è anche una stella a 1,035 milioni di spettatori ed il 4,2%). Tra le produzioni degli outsider, Name the tune – Indovina la canzone ha riscosso a 723mila e 3,3%. Interessante, ma senza spunti particolari, se non una lite su Rete 4 tra Matteo Bassetti (ospite anche su Nove) e Antonella Boralevi, la sfida dell’informazione. Su Rete4 Zona Bianca, con Vittorio Feltri, Giuseppe Remuzzi, Alessia Morani, Matteo Bassetti, Antonella Boralevi, Luca Ricolfi, Piero Sansonetti, Carlo Alberto Carnevale Maffé, Maria Giovanna Maglie, Vladimir Luxuria, Filippo Facci, Daniela Santanché, Maurizio Gasparri, Sara Manfuso tra gli ospiti di Giuseppe Brindisi, ha raccolto 764mila spettatori e 3,8% (in contenuta flessione, aveva avuto 807mila spettatori e 3,9% sette giorni prima). Su La7 Atlantide con Andrea Purgatori sempre concentrato sul tema mafia, ha prodotto 542mila spettatori e 2,9%. Su Nove, infine, con Bassetti e Alessandro Sallusti ospiti di Accordi & Disaccordi, Andrea Scanzi e Luca Sommi hanno avuto 468mila spettatori e l’1,9% di share.

Le altre partite di giornata. Il pomeriggio si accende con la cronaca da Mazara

In access. Su Rai1 per i Soliti Ignoti 4,980 milioni di spettatori con il 19,3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,019 milioni di spettatori con uno share del 15,4%. Su Italia1 CSI 1,1 milioni di spettatori con il 4,4%. Su Rai3 Via dei matti è stato visto da 1,457 milioni di spettatori e il 6,2% e Un Posto al Sole a 1,893 milioni di spettatori e il 7,4%. Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2,9 milioni e 20,7%, L’Eredità 4,3 milioni e 24,1%. Su Canale 5 Avanti il primo 2,5 milioni di spettatori con 18,3% di share e Avanti un altro 3,542 milioni di spettatori con il 20,2% di share. Su Rai3 TGR 2,871 milioni di spettatori con il 15%. Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 13,2% di share e Uno Mattina 17,9%; Storie Italiane 17% e 15,4%. Su Canale5 Mattino Cinque fa 16,6% nella prima parte, nella seconda e 17,6%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 5%. Su Rai3 Agorà 8,2% di share. Mi manda Rai3 5,6%. Su La7 Omnibus 3,8% e 3%. A seguire Coffee Break 4,4%.

A mezzodì. Su Rai1 È sempre mezzogiorno 14,8%. Su Canale 5 Forum 17,3%. Su Rai2 I Fatti Vostri 7,3% nella prima parte e 8,1% nella seconda. Su Rai3 Elisir 6,5%. Su Rete4 Il Segreto 1,4% di share, La signora in giallo 4,5%. Su La7 L’Aria che Tira 5,6% e 4,5%. Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 14%; Il Paradiso delle Signore 20,4% con 2,156 milioni di spettatori, record di share dal 2018, Vita in diretta 21,1%. Su Canale5 Beautiful 17,9%, Una Vita 17,2%, Uomini e Donne 23,4%, Amici 19,6%, l’Isola dei Famosi 19,3%, Daydreamer 18,4%, Pomeriggio Cinque 17,1%, 17,8%. Su Rai2 Ore 14 a 5,6% e Detto Fatto a 3,8%. Su Italia1 I Simpson 5,8%, 6,2% e 5,7%. Su Rai3 Aspettando Geo 7%, Geo 9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,1%. Su La7 Tagadà 3,6% e Tagadoc 1,9%. In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 8,3%. Su Canale 5 Tg5 Notte 9,8%. Su Rai2 ReStart 2,2%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 10%. Su Italia1 Pressing 6,9%, su Rete4 Confessione reporter a 4,5%. Alle 20.00. Tg1 a 5,435 milioni e 24,6%; Tg5 a 4,448 milioni e 19,7%; e TgLa7 a 1,268 milioni e 5,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Chi l’ha visto?)