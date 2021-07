Ascolti tv 7 luglio 2021: l’Inghilterra va in finale con 10 milioni di spettatori

Ascolti tv: l’altra semifinale di Euro 2020 cannibalizza l’Auditel

Inghilterra-Danimarca, seconda semifinale degli Europei di calcio, non poteva certo fare gli stessi ascolti tv di Italia-Spagna del giorno prima (67,49% e 17,4 milioni), ma comunque su Rai1 ha registrato un’ottima share, 46,55%, con 9,881 milioni di tifosi collegati. Seconda posizione per Chi l’ha visto? su Rai3 che si è difeso molto bene con il 7,44% e 1,510 milioni di telespettatori. Settimana scorsa, senza partite in onda, il programma di Federica Sciarelli aveva raccolto l’11,28% e 2 milioni. Medaglia di bronzo per la serie tv Grand Hotel – Intrighi e passioni su Canale5 con il 6,97% e 1,306 milioni di contatti.

Ascolti tv altre reti

La classifica prosegue con La doppia vita di mio marito su Rai2 con il 4,16% e 9191 mila spettatori, poi il talk show Zona Bianca su Rete4 con il 2,29% e 416 mila e il film Hunger Games: il canto della rivolta parte 2 su Italia1 all’1,89% e 376 mila. Si chiude con il film Quel che resta del giorno su La7 all’1,32% e 272 mila contatti, poi Sapore di mare su Nove all’1,2% e 259 mila e il game show Name that tune su Tv8 all’1,3% e 258 mila.

In access prime time D’amore e d’accordo su Real Time allo 0,9%, poi la replica di Deal with it su Nove allo 0,9% e 4 Hotel su Tv8 all’1,3%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Inghilterra-Danimarca)