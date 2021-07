Ascolti tv 4 luglio 2021: Mara Venier vince con Padre Pio, Canale5 sparisce

Ieri, domenica 4 luglio 2021, lo spettacolo Una voce per Padre Pio 13,96%, la serie tv Delitti in Paradiso 7,65% e Masantonio 7,99%.

Ascolti tv: Rai1 davanti a Rai2 e all’ammiraglia Mediaset, ma sono ascolti bassi per tutti

Domenica sera d’estate e senza gli Europei di calcio, così gli ascolti tv delle reti generaliste sono davvero bassi. Alla fine ha vinto Una voce per Padre Pio su Rai1 condotto da Mara Venier con un risibile 13,96% di share media e 2,298 milioni di telespettatori. L’evento da Pietrelcina ha comunque meglio dell’anno scorso, quando l’11 luglio Flavio Insinna aveva raccolto l’11,8% e 1,7 milioni. Seconda posizione per Rai2 con la serie Delitti in Paradiso, che ha registrato il 7,65% e 1,462 milioni di spettatori con il primo episodio e il 7,90% e 1,339 milioni con il secondo. Settimana scorsa la stessa fiction aveva portato a casa il 6,16% e 1,260 milioni. Medaglia di bronzo per Canale5 con Masantonio al 7,99% e 1,323 milioni di contatti.

Ascolti tv altre reti

La classifica prosegue con il film Solo per vendetta su Rete4 al 5,30% e 893 mila, poi lo show comico Colorado su Italia1 al 5,47% e 829 mila e la partita di basket Serbia-Italia su Rai3 al 4,01% e 745 mila. Si chiude con il film Cani sciolti su Tv8 al 3,3% e 588 mila contatti, poi Mangia prega ama su La7 al 2,33% e 355 mila. Nel pomeriggio la Formula1 su Tv8 ha superato il 9% di share media.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Una voce per Padre Pio)