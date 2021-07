Ascolti Tv 4 luglio: Venier, Albano, Romina e Padre Pio cancellano Masantonio, Schiavone ‘dei poveri’. Il basket suona l’inno per gli appassionati

Ascolti Tv Formula1 e ciclismo in chiaro: su Rai2 Tour de France con la seconda parte 2,077 milioni e 17,1%. Su Tv8 – dalle 18 – il Gran Premio di Formula1 in differita a 1,2 milioni di spettatori con il 9,5%.

I Motori (con la SuperBike e la Formula Uno) e il ciclismo, con la nuova tappa di montagna del Tour de France hanno occupato ieri – almeno in day time – l’attenzione degli sportivi vedovi del calcio, con gli Europei in pausa in attesa delle semifinali. Alla sera però, per chi aveva voglia di tensioni e di tifo patriottico, ha soddisfatto in pieno le attese la bella vittoria dell’Italia di basket sulla Serbia, a Belgrado per giunta, con la qualificazione degli Azzurri dopo 17 anni al torneo delle prossime Olimpiadi di Tokio. Su Rai3 la diretta ha avuto 745mila e il 4%. Lo stesso match su Sky ha conseguito ulteriori 159mila spettatori in diretta e poi con la replica altri 70mila, per un totale di circa il 5% di share.

Ma andiamo alla sfida per il podio. L’ha vinta facilmente Mara Venier (che al pomeriggio occupava il solito spazio su Rai1 con un the best of di Domenica In ). Alla sera l’evento Una voce per Padre Pio con Al Bano, Romina Power, Gigi D’Alessio, Orietta Berti, Giulia Stabile e Katia Ricciarelli tra gli ospiti, ha conseguito 2,298 milioni di spettatori ed il 14% di share. Al secondo posto per numero di spettatori si è collocato il telefilm di Rai2, Delitti in paradiso, a quota 1,4 milioni circa e 7,8%. Ha fatto meglio, sia in sovrapposizione che per share, la fiction di produzione di Canale 5, ambientata a Genova che per stile ed elementi del racconto (il protagonista che ha visioni che aiutano la risoluzione dei casi) ha avuto solo 1,323 milioni e l’8%. Più che una sensazione, considerato il profilo di ascolto, che Masantonio-Sezioni Scomparsi, con un Alessandro Preziosi più sgualcito di Giallini/Schiavone, che per questo prodotto, magari un po’ riveduto e corretto, fosse più congeniale ad un passaggio sulla Rai e sulla seconda rete in particolare.

Dietro i primi, tutti sotto quota un milione: su Italia1 la replica dello show Colorado ha avuto 829mila spettatori con il 5,5%. Più share ma meno spettatori di Solo per vendetta, che con Nicolas Cage su Rete4 ha riscosso 893mila spettatori con il 5,3% di share. E quindi, dietro il basket, su La7 il film Mangia prega ama con Julia Roberts e Xavier Bardem, ha conseguito 355mila e 2,3%.

Le altre partite di giornata. Tornano le Teche con la Lollo e battono Paperissima

In access. Su Rai1 la prima puntata di Techetechetè ha raccolto 3,133 milioni di spettatori con il 17,3%. Su Canale5 Paperissima Sprint 2,682 milioni di spettatori e 14,6%. Su Italia1 C.S.I. 945mila spettatori e 5,3%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend 1,026 milioni e 5,9% nella prima parte e 1,1 milioni di spettatori e 6,1% nella seconda parte. Su La7 La7 20 – Un Racconto Italiano a 403mila spettatori e 2,2%. Nel preserale Su Rai1 Reazione a Catena a 2,074 milioni di spettatori e 16% e 3 milioni e 20,5%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1,1 milioni di spettatori ed 8,8%, mentre Caduta Libera! ha riscosso 1,6 milioni di spettatori e 11,2%. Su Rai3 Tg Regione 2,3 milioni di spettatori pari al 15,3%. Su Tv8 – dalle 18.00 – il Gran Premio di Formula 1 in differita a 1,2 milioni di spettatori con il 9,5%.

Al mattino. Su Rai1 Overland a 14,8%. Uno Weekend 19,2% e 18,7% con Beppe Convertini e Anna Falchi alla conduzione, A Sua Immagine 15,9%, Santa Messa 18,9%. Su Canale5 il TG5 delle 8 19,4%, Santa Messa 15,3% di share. A mezzodì. Su Rai1 Angelus 19,7%, Linea Verde 22,8%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 11% e 13,4%, Melaverde 15,6%. Al pomeriggio Su Rai1 Domenica In – Il meglio 11,3%, Amore in alto mare all’8,8%. Su Canale5 L’Arca di Noè 15,1%, Beautiful 13,5%, Una Vita 11,1%, L’Isola di Pietro 7%. Su Rai2 il Tour de France 10,1% e 17,1%. Su Rai3 Kilimangiaro Collection 6,9%.

In seconda serata. Su Rai 1 Speciale Tg1 10%. Su Canale 5 Funny Money 6,3% di share. Su Rai2 The Blacklist 4,7% e 4,7%. Su Italia1 I Soliti Idioti 5,3%. Su Rai3 TaBook Galà- Taormina 3,3%. Su Rete4 Miami Vice 3,6%. Le news delle 20.00. Tg1 a 3,864 milioni e 23,5%; Tg5 a 2,988 milioni e 17,9%. TgLa7 a 675mila e 4,1%. Alle 13.30 Tg1 a 4,164 milioni e 28,6%.

Emanuele Bruno

(Un momento di Masantonio)