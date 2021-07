Ascolti tv 30 giugno digital e pay: Wimbledon al top con Matteo Berrettini, il Tour con Tadej Pogacar. Tataranni batte Sommi, Scanzi e Travaglio

Ascolti Tv altre, gruppi: altre Rai 7,6% nell’intera giornata e 7,5% nella prima serata; altre Mediaset 7,9% e 8,1%.

Calcio in pausa e quindi in evidenza ciclismo e tennis, lato sport, mercoledì 30 giugno. Su Rai2 l’atipica tappa a cronometro del Tour de France, dominata da Tadej Pogacar, ha raccolto 784mila spettatori con il 7,65%, mentre Toureplay ha ottenuto 435mila spettatori con il 5,13%.

Su Sky la giornata di Wimbledon ha complessivamente avuto un ascolto medio di 111mila spettatori su tutti i canali della pay impegnati dai manti erbosi. L’incontro Matteo Berrettini- Guido Pella – su due canali- ha raccolto 104 mila spettatori. In seconda/terza serata è stata buona la prestazione di Calciomercato l’Originale, che su Sky ha avuto 130mila spettatori e lo 0,85% di share.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Vince la replica di Rai Premium

In prima serata. Su Rai Premium Imma Tataranni ha raccolto 545mila spettatori e 2,8%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 480mila spettatori con 2,4%. Su RaiMovie Beate 381mila spettatori e 1,91%. Su Tv8 la replica di Name That Tune ha conquistato 335mila spettatori con 1,9%. Sul 20 V per Vendetta 330mila spettatori e l’1,8%. Su La5 Una Ragazza Speciale 307mila spettatori con l’1,55%. Su Rai4 Peninsula registra 301mila spettatori con l’1,57%. Su Cine34 No Problem 216mila spettatori e 1,1%. Su Real Time Primo appuntamento crociera ha ottenuto 186mila spettatori con 1%. Su Iris L’uomo che uccise Don Chischiotte ha totalizzato 158mila spettatori con 0,85%. Su TopCrime Law & Order 143mila spettatori e 0,7%. Su La7d The Tudors consegna 68mila spettatori e 0,33%. Su Italia2 Naruto Shippuden ha riscosso 64mila spettatori con 0,33%.

In access. Su Tv8 4 Hotel ha riscosso 411mila spettatori con 2,1%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 335mila spettatori con 1,7%. In day time. Su Tv8 La sorella della sposa 89mila spettatori e 1,9%. Bellezza ossessiva 252mila spettatori e 2,1%. Al pomeriggio. Su Tv200 Rosario a 530mila e 5,7%. Su Tv8 Amore spicca il volo 253mila spettatori e 2,8%. Amore è complicato 136mila spettatori e 1,6%.

Nel pomeriggio. Su Tv2000 il Rosario da Lourdes 544mila spettatori e 5,5%. Su TV8 Mamma a tutti i costi 280mila spettatori e 2,3% e Un bambino per due da 184mila spettatori e 2%. Nel preserale. Su Tv8 4 Ristoranti 229mila spettatori e 1,6%. Sul Nove Ristoranti da Incubo – Tutto in 24 Ore 91mila spettatori e 0,6%. In seconda serata. Sul Nove Chernobyl: Viaggio nella catastrofe 209mila spettatori e 1,5%.Su Tv8 IGT: Best of 98mila spettatori e 1,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Berrettini-Pella)