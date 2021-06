Ascolti Tv 11 giugno: gli Azzurri giocano bene ma non fanno il record, al 50,7% su Rai1 e al 6,2% su Sky. Nuzzi batte Canale 5 e Sissi

Su Rai1 per la Nazionale di Roberto Mancini vincente a Roma 12,7 milioni e 50,7%. Su Canale 5 Una folle passione 1,166 milioni e 5,5%. Per Quarto Grado 1,572 milioni e 8,7%. Bellissima partita ma bilancio meter inferiore alle partenze Azzurre del 2012 e del 2016.

Ascolti, outsider: Quarto Grado fa meglio di Bradley Cooper e Jennifer Lawrence

Avvio, finalmente, dei tanto attesi Europei di calcio ieri – venerdì 11 giugno – su Rai1 e su Sky. Dalle 21.00 è stata trasmessa la prima partita della nostra Nazionale, mentre Canale 5 ha proposto il film Una folle passione. Il resto della griglia era variamente assortito soprattutto di pellicole: su Rai2 c’era la Stai lontano da mia figlia, su Rai3 il titolo vintage Sissi – Destino di una imperatrice, su Italia 1 Mamma ho preso il morbillo. E poi c’erano pure Gianluigi Nuzzi con Le storie di Quarto Grado e Diego Bianchi, con il the best of di Propaganda Live. Questa è stata la graduatoria delle generaliste in prima serata per ascolti secondo i meter di Auditel.

Il bilancio e i precedenti omogenei

Su Rai1 da Roma la partita Italia-Turchia, vinta per tre a zero dagli Azzurri di Roberto Mancini ha conquistato 12,7 milioni di spettatori ed il 50,7%; su Sky il match ha avuto 1,553 milioni ed il 6,2%. Siamo distanti dai record e dai risutati ottenuti in avvio dei tornei omogenei. Vale la pena ricordare che nell’apertura del 2012, alle 18.00, Spagna-Italia aveva avuto 12,7 milioni ed il 62,7% di share; mentre nel 2016, la prima partita, Belgio-Italia, aveva prodotto 15,5 milioni di spettatori edl il 52,66% su Rai1, 734mila con il 2,5% su Rai4, 2,734milioni ed il 9,3% su Sky, per un bilancio complessivo di circa 19 milioni ed il 64,45%

Su Rete4 il rotocalco di cronaca nera e varia attualità in versione antologica, con Quarto Grado- Le storie, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alla conduzione, ha riscosso 1,572 milioni e 8,7%.

Su Canale 5 per il film Una folle passione, con Jennifer Lawrence e Bradley Cooper, 1,166 milioni di spettatori e 5,5%.

Su Rai3 il film vintage Sissi, Il destino di una imperatrice, con Romy Schneider e Karlheinz Böhm, ha avuto 981mila spettatori ed uno share del 3,6%.

Su Rai2 il drammatico Stai lontano da mia figlia con Alex McKenna, Adam Huss e Juliana Deve, 753mila e 3%.

Su Italia1 la commedia Mamma ho preso il morbillo, con Alex D. Linz, Olek Krupa, Rya Kihlstedt, Scarlett Johansson ha portato a casa 702mila spettatori e 3%.

Su Nove I migliori fratelli di Crozza, con Maurizio Crozza mattatore, ha riscosso 360mila ed 1,5%.

Su La7 il the best of di Propaganda Live, con Diego Bianchi alla conduzione, ha conseguito 286mila spettatori con 1,5%.

Emanuele Bruno

(nella foto Ciro Immobile in un frangente di Italia-Turchia)