Ascolti tv 25 marzo: Mancini passa la palla a Ilary, al top con l’apnea. Benigni batte Depp, Del Debbio (picco con Meloni) e Formigli (giù con Bonomi)

Su Rai1 Italia-Irlanda non va oltre le performance delle fiction. L’Isola fa il picco nel break del match e raccoglie il testimone dagli Azzurri alle 22.30. Dopo Augias (7,4%), la replica dantesca di Benigni batte il film di Tim Burton su Italia1 e stacca Dritto e Rovescio e Piazzapulita.

Nella giornata dedicata a Dante Alighieri, Rai1 va sotto media in preserale con le celebrazioni, ma poi è buona la prestazione de Il quinto canto dell’Inferno versione Roberto Benigni, ritrasmesso dalla terza rete

Nazionale brillante ma non brillantissima, anche per i meter, giovedì 25 marzo. Gli esiti tecnici della prima sfida di qualificazione ai Mondiali degli Azzurri di Roberto Mancini combaciano con quelli televisivi. Auditel dice che hanno visto la partita con l’Irlanda del Nord oltre 6,1 milioni di spettatori con il 22,6% di share, ma con il bilancio del secondo tempo inferiore a quello del primo. Esito naturale di un match già chiuso dal due a zero di Ciro Immobile, arrivato nella prima frazione di gara, dopo che era stato siglato molto presto il gol del vantaggio di Domenico Berardi.

Isola al top (4,5 milioni) con la gara di apnea vinta dai Burinos e in chiusura con le nomination sfiora il 30%

L’andamento della gara ha finito per favorire anche quello de L’Isola dei Famosi, che ha fatto un picco da 4,5 milioni nella pausa della partita (gara di apnea vinta da Francesca Lodo e dai Burinos, prima dell’approdo sull’isola di Andrea Cerioli nuovo naufrago) ed è passata saldamente al comando dopo le 22.30, portandosi dietro anche un po’ della copertura sopra media garantita dal calcio. La nuova puntata del reality, con Ilary Blasi alla conduzione sempre più disinvolta, assistita dagli opinionisti Elettra Lamborgini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, con Massimiliano Rosolino un po’ più vispo, Brando Giorgi eliminato ma trasferitosi a Parasite Island, le prove tra Burinos e Rafinados, ha avuto 3,370 milioni e 19,3% di share (al debutto il programma aveva conseguito 3,6 milioni ed il 21,7%, ma poi era calato a 3 milioni). Il picco di share – 29,8% prima dell’una di notte – è coinciso con le nomination.

Rai3 dantesca convince

Sul terzo gradino del podio si è collocata Rai3. Nella giornata dedicata a Dante Alighieri è stata in parte una sorpresa la buona prestazione de Il quinto canto dell’Inferno versione Roberto Benigni. Preceduta da una discreta prestazione di Corrado Augias (L’Italia di Dante prima e dopo: a 1,271 milioni e 7,4%), la replica ha riscosso ben 1,969 milioni e l’8,2%, lasciandosi dietro il film di Italia 1 (La Fabbrica di Cioccolato ha avuto 1,774 milioni di spettatori e il 7,4%).

Col calcio così visto, hanno fatto fatica gli approfondimenti. Del Debbio ha gli ospiti collocati meglio e se ne avvantaggia.

Su Rete4 Dritto e Rovescio ha schierato tra gli ospiti Giorgia Meloni, Guido Bertolaso, Maurizio Gasparri, Gianfranco Librandi, Elisabetta Gualmini, Antonio Maria Rinaldi, Giuseppe Cruciani, Claudia Fusani, Tony Dallara, Maurizio Belpietro. Il programma di Paolo Del Debbio è arrivato a 1 milione di spettatori e il 5,4%. Collocato alla fine dell’intervallo di Italia-Irlanda del Nord, il passaggio di Meloni ha fatto un picco da 1,768 milioni con il 6,4%. Subito dopo Bertolaso, col secondo tempo già in corso, ha toccato quota 1,4 milioni e 5,3%.

Peggio ha fatto su La7 la nuova puntata di Piazzapulita. Con Carlo Bonomi, Andrea Crisanti, Alessandro Vespignani, Annalisa Cuzzocrea, Barbara Serra, Massimo Giannini, Guendalina Graffigna, Francesca Nava, Stefano Massini, Massimo Galli tra gli ospiti, il programma di Corrado Formigli ha avuto 821mila spettatori e il 4,4%. Sia Del Debbio che Formigli hanno ampiamente distanziato la nuova puntata di Anni Venti. Su Rai2 Francesca Parisella ha riscosso 496mila spettatori e il 2%, con un lieve incremento rispetto a sette giorni prima.

Sempre in tema approfondimenti, da registrare come con la Nazionale in campo dall’access, siano un po’ calate le prestazioni dei talk della fascia.

Su La7 Otto e Mezzo con Alessandro Sallusti, Antonella Viola e Marco Travaglio ha riscosso 1,842 milioni e 6,6% di share. Su Rete 4 Stasera Italia con Sergio Cofferati, Alessandro Sallusti, Luca Richeldi, Licia Ronzulli, Clemente Mastella ha conseguito 1,2 milioni e 4,4% di share. Su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Luca Zaia e Gennaro Sangiuliano ha raccolto 1,065 milioni spettatori e il 3,8% di share.

Le altre partite di giornata. Il calcio batte Striscia. Bonolis sorpassa Dante, vola pure il TGR

In access. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,3 milioni di spettatori con uno share del 15,6%. Su Italia1 CSI Miami 1,4 milioni di spettatori con il 5,1%. Su Rai3 Via dei Matti 1,8 milioni di spettatori e 6,8% e Un Posto al Sole 2 milioni di spettatori e 7,3%.

Nel preserale. Su Rai1, tra le 19.10 e le 19.57, Dantedì – Celebrazione dell’Anno Dantesco, ha ottenuto 3,331 milioni di spettatori e 15,6%. Su Canale 5 Avanti il primo a 2,592 milioni di spettatori con il 15,8% di share e Avanti un altro 4,690 milioni di spettatori con il 22,4% di share. Su Rai3 il TGR 4 milioni di spettatori con il 17,7% di share.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 13% di share e Uno Mattina 15,5%, Storie Italiane 16,4% e 15%. Su Canale5 Mattino Cinque 16,8% nella prima parte, 17,2% nella seconda. Su Rai3 Agorà 8,3% di share, Mi manda RaiTre 5%; su La7 Omnibus 3,6%. Coffee Break 3,4%.

A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 14,6%. Su Canale 5 Forum 18,1%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,6% e 8,3%. Su La7 L’Aria che Tira 5% e 3,6% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Nel pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro Giorno 13,3% e Il Paradiso delle signore 17,3%, La Vita in diretta 18%. Su Canale5 Beautiful 18%, Una Vita 17,6% di share mentre Uomini e donne 23,1%, Amici di Maria De Filippi 20,2%, L’Isola dei Famosi 20,8%, Daydreamer 19,3%, e Pomeriggio Cinque 16,4% e 16%. Su Rai 2 Ore 14 3,7%, Detto Fatto 4,1% di share. Su Rai3 Geo 5,7% e 10,5%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,4%. Su La7 Tagadà 3,2% e Tagadoc 1,3%.

In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 6,2% di share. Su Canale5 Tg5 Notte 16,3%. Alle 20.00. Tg1 a 5,652 milioni e 22,3%; Tg5 a 5,4 milioni e 21,1%; TgLa7 a 1,390 milioni e 5,4%.

Emanuele Bruno

(Un momento de L’Isola dei famosi)