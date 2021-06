Pubblicità Tv, solo Discovery ha battuto il Covid

Tv, la raccolta pubblicitaria non recupera il pre Covid

Il Sole 24 Ore, pagina 36, di Andrea Biondi.

Per i broadcaster italiani raccolta pubblicitaria dei primi quattro mesi dell’anno in crescita (+19,7%), ma ancora in ritardo rispetto al periodo pre Covid. A mancare all’appello sono 40,7 milioni, per un calo del 3,2% rispetto a gennaio-aprile 2019. È quanto risulta dai dati Nielsen elaborati dal Sole 24 Ore, che in generale segnalano per il mercato pubblicitario un miglioramento del 14,8% peri primi 4 mesi 2021 rispetto al 2020 (+12,7% senza search, social e Ott).

«Assistiamo a una ripresa robusta, anche se sconta ancora un gap rispetto all’ultimo annodi normalità (2019), che potrà essere colmato nei mesi a venire», spiega Alberto Dal Sasso (Nielsen). Quanto al mercato Tv, per Mediaset la raccoltasi è assestata a 666,2 milioni (-3,2% fra 2021 e 2019, ma +22,2% fra 2021 e 2020), davanti ai 261,3 milioni della Rai (-3,9% e +13,1%); 152,95 milioni di Sky (-5,8% e +25,1%); 80,5 milioni di Discovery, unico a risultare in crescita sia rispetto al 2019 (+2,8%), sia rispetto allo scorso anno (+20,4%) e 55,6 milioni di La7 (-2,1% e +9%).

(Nell’immagine il logo di Discovery Italia)