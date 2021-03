Isola dei Famosi: le pagelle di Anthony IPants, la star di Twitch

L’Isola dei Famosi ieri sera ha registrato il 17,9% con 3 milioni di spettatori

Akash Kumar (andrea? pablo?) voto 5: solo contro tutti, un uomo arreso, gli hanno tolto la leadership. È arrogante con Tommaso Zorzi e finisce in nomination. Senza energie: Akasciato.

Awed voto 8: finalmente gli danno la parola. Ogni frase è tagliente e al posto giusto, ha legato col gruppo, sembra a proprio agio. Così si fa: vero naufrago.

Angela Melillo voto 6: senza lode e senza infamia, non ha lasciato una grande traccia. C’è, ma non c’è.

Beppe Braida voto 6,5: appena arrivato innesca una gag con Ilary Blasi sulla sua altezza e al tiro alla fune diventa un sacco di patate. A mio parere ci farà divertire: il comico che ci voleva.

Brando Giorgi voto 6: appena arrivato, nulla da dire. Aspettiamo.

Daniela Martani voto 5: ringraziamo Awed che la prende in giro goliardicamente, altrimenti non avrebbe senso la sua presenza sull’Isola. Non pervenuta.

Drusilla Gucci voto 6: continua a non trasmettermi nulla, troppo ancora poco nel gioco. Troppo Gucci, meno naufraga.

Elisa Isoardi voto 7,5: leader donna insieme a Vera Gemma, forte e sul pezzo. Menomale che ci sei!

Visconte Guglielmotti voto 4: onestamente mi chiedo perché sia nel programma. Sull’Isola fa quello che gli viene meglio fare: nulla. Una volta eliminato voleva andare via, ma per motivi di produzione Ilary ha buttato via tre quarti d’ora di scaletta per convincerlo a rimanere su Parasite Island. Concorrente finito: lasciatelo andare

Francesca Lodo voto 7: gioca, combatte, si diverte, bellissima. Spacca tutto.

Gilles Rocca voto 8: si adatta, porta in alto il gruppo, sa cosa fare sull’Isola. Uomo pronto

Paul Gascoigne voto 100: non capisce niente, va benissimo così. Lo amo.

Vera Gemma voto 8: leader donna insieme alla Isoardi. Lega con Awed ed esterna tutte le sue emozioni, rischiando anche la gelosia del suo ragazzo in studio: guerriera di cuore.

Valentina Persia voto 6: molto forte nella vita, ma devo ancora capire quanto possa essere forte sull’Isola. Rimandata.

Miryea Stabile voto 6: super genuina, autoironica e frizzante, ma ancora deve capire dove si trova. Rimandata.

Ilary Blasi voto 7: conduzione buona e dichiaratamente “burigna”. Si diverte, fa molte gag e fa divertire: mi piace.

Massimiliano Rosolino voto 3: qualcuno gli dica che si trova in Honduras. Collegamenti scadenti, non riesce a mettere due parole insieme, non è presente. Ilary impazzisce ogni volta che deve rivolgersi a lui: bocciato!

Tommaso Zorzi voto 8: opinionista pungente, scardina le situazioni, provoca una reazione in Akash, mette brio. Vogliamo almeno altri sette Zorzi in studio.

Iva Zanicchi voto 5: se vuoi sentire qualche doppio senso, basta solo ascoltare gli interventi di Iva. Molto tenera e genuina, ma non mi convince.

@AnthonyIPants

(Nella foto L’Isola dei Famosi 2021)