Ascolti tv 31 maggio 2021: Italia Under 21 battuta dal Portogallo, ma non dall’Isola dei Famosi

Ascolti tv: l’adventure reality show di Canale5 davanti alla partita su Rai1

Prove generali di Europei, che dall’11 giugno monopolizzeranno le serate televisive fino all’11 luglio, con gli azzurrini però battuti sul campo, ma non in Auditel. Ieri sera, lunedì 31 maggio, infatti, la gara degli ascolti tv delle reti generaliste è stata vinta dalla partita delle Nazionali Under 21 Portogallo-Italia, vinta dai lusitani, che su Rai1 ha registrato il 13,86% di share media con 3,084 milioni di tifosi collegati. Sette giorni fa la stessa rete aveva portato a casa il 21,9% e 4,5 milioni. Seconda posizione occupata dalla semifinale de L’Isola dei Famosi su Canale5 con il 19,19% e 2,926 milioni di telespettatori. Settimana scorsa l’adventure reality condotto da Ilary Blasi aveva raccolto il 18,2% e 2,9 milioni, quindi audience immutata. Medaglia di bronzo per Report su Rai3 con il 9,44% e 2,160 milioni di contatti. Lunedì scorso il programma d’inchieste di Sigfrido Ranucci aveva fatto l’8,9% e 2,1 milioni.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio il film Come ti divento bella su Rai2 all’8,21% e 1,862 milioni di spettatori, poi Homefront su Italia1 al 6,97% e 1,558 milioni e il talk show Quarta Repubblica su Rete4 al 5,46% e 1,049 milioni. Si chiude con il film Insonnia d’amore su La7 al 3,20% e 730 mila contatti, poi la serie tv Gomorra su Tv8 all’1,7% e 388 mila e il film Australia su Nove all’1,5% e 265 mila..

Ascolti tv daytime

Record di share per È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici su Rai1 al 17,5%, mentre nel pomeriggio la soap opera Love is in the air su Canale5 debutta al 20,8%. Nel preserale L’Eredità su Rai1 al 24,8%, mentre Caduta libera su Canale5 al 14,9%. In access prime time Guess my Age su Tv8 al 2,2% e 515 mila, mentre Deal with It su Nove al 2,3% e 533 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Portogallo-Italia Under 21)