Ascolti tv 20 maggio: Liotti vince facile il duello con Clint Eastwood. Pivetti e Gillette “rasano” Del Debbio (Zaia) e Formigli (Di Battista)

Ascolti Tv talk: nonostante Tajani, puntando su Zaia, facendo litigare Fusani, Cruciani e Santanché, chiudendo con Corona, Paolo Del Debbio batte Corrado Formigli e Piazzapulita, dove passano Rula Jebreal e il tour televisivo di ‘Dibba’. Sparisce Parisella

Non si è ‘fidanzato’ con Giusi Buscemi e neanche con Aurora Ruffino. All’ultima puntata di Guardiani non è mancata la catarsi, ma è rimasto in sospeso, almeno per il personaggio interpretato da Daniele Liotti, l’happy end sentimentale, che invece ha riguardato Enrico Ianniello e Serena Iansiti. La fiction montanara di Lux all’epilogo è cresciuta ancora arrivando a ben 5,250 milioni di spettatori ed il 24,1%. E’ stato facile senza la concorrenza de L’Isola dei famosi, con a contrastarla ma il film diretto e interpretato da Clint Eastwood, il denso The Mule su Canale 5, che comunque ha portato a casa un bilancio dignitoso di 2,7 milioni di spettatori ed il 12,8%, in una serata ‘perdente’ ma non troppo per Mediaset, con Dritto e Rovescio (Antonio Tajani e Luca Zaia) che raggiungendo quota 1,128 miloni ed il 6,4% ha facilmente battuto Piazzapulita, a 969mila spettatori ed il 5,5% ospitando tra gli altri Alessandro Di Battista e Pierluigi Bersani, ma anche Rula Jebreal che ha spiegato pure il segnale lanciato rinunciando alla partecipazione a Propaganda Live.

Ha corso tutto sommato bene anche l’evento benefico promozionale di Gillette su Italia 1: la partita Bomber & King – Contro la violenza sulle donne, con Pierluigi Pardo e Ciccio Graziani alla cronaca, Graziano Cesari ad arbitrare e in campo tra gli altri anche Francesco Totti, Marco Materazzi, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Fabio Grosso, Luca Toni, Gianluca Zambrotta, Andrea Barzagli, Bernardo Corradi, Alessandro Matri e Claudio Marchisio, ha totalizzato 1,238 milioni di spettatori con il 5,3%. Le donne della terza rete, quelle che seguono ad esempio Chi l’ha visto? o Un Giorno in Pretura si sono invece sintonizzate su Amore Criminale, stavolta in calo a 1,4 milioni ed il 6%, ma che è comunque un bel bilancio per il format coordinato da Veronica Pivetti. In coda ha fatto meno del solito, prima di trasferirsi in seconda serata, Anni Venti (420mila e 1,8%), finendo dietro le proposte di Rai4, Iris e TV8.

Le altre partite di giornata. Carfagna dalla Gruber, Calenda da Palombelli, Gasparri da Moreno. Bene Amadeus con Liotti, Panicucci, Insinna.

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti 5,222 milioni e 21,5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,830 milioni di spettatori con uno share del 15,6%. Su Italia1 CSI 1 milione di spettatori con il 4,3%. Su Rai3 Nuovi Eroi 1 milione di spettatori e 4,6% e Un Posto al Sole 1,689 milioni di spettatori e 7,1%. Su La7 Otto e Mezzo ha riscosso 1,850 milioni e 7,7% di share. Su Rete 4 Stasera Italia 1,2 milioni e 5,05%. Su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione ha raccolto 838mila spettatori e il 3,4% di share. Nel preserale. Su Rai1 Eredità -La sfida dei sette ha ottenuto 2,6 milioni e 20,5% e poi Eredità a 3,988 milioni di spettatori e 24,3%. Su Canale 5 Avanti il primo a 2,042 milioni di spettatori con il 17% di share e Avanti un altro 3,020 milioni di spettatori con il 19,2% di share. Su Rai2 gli Europei di Nuoto 526mila spettatori e 4.2%. Su Rai3 il TGR 2,666 milioni di spettatori con il 15,1% di share.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 12,3% di share e Uno Mattina 17,5%, Storie Italiane 17,9% e 15,8%. Su Canale5 Mattino Cinque 19,1% nella prima parte, 18,8% nella seconda e 16%. Su Rai2 Radio2 Social Club 4,2%. Su Rai3 Agorà 8,1% di share, Mi manda RaiTre 4,4%; su La7 Omnibus 3,4%. Coffee Break 3,7%. A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 15,2% di share. Su Canale 5 Forum 18%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,6% e 8,7%. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,4%. Su Rai3 Elisir 6,5%. Quante Storie 6,2% e Passato e Presente 4,9%. Su Rete4 la replica de Il Segreto 1,4%, La Signora in Giallo 4%. Su La7 L’Aria che Tira 5,8% nella prima parte e 4% nella seconda parte.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 14,1%, Conferenza Stampa del Presidente del Consiglio 15,3%. La Vita Diretta 18,5% (presentazione 16,1%). Su Canale5 Beautiful 17,3%, Una Vita 17,7%, Uomini e Donne 22,6%, L’Isola dei Famosi 18,3%, Daydreamer – Le Ali del Sogno 17,8%, Pomeriggio Cinque 15,5% e 16,9%. Su Rai2 Giro d’Italia all’arrivo 18,4%, Processo alla Tappa 12,3%. Su Italia1 I Simpson a 5,5%, 5,4% e 4,5%. Su Rai3 Aspettando… Geo 3,8% e Geo 8,2%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,9%. Su La7 Tagadà 2,1% e Tagadoc 1,1%. In Seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 12,6% di share. Su Canale 5 TG5 Notte 6,1%. Su Rai2 Il Mythonauta 1,6%. Su Rai 3 Sopravvissute al 5,9%. Su Italia1 Venus Club 3,8%. Su Rete 4 Un maledetto imbroglio 5,6% di share. Le news delle 20. Tg1 4,855 milioni e 23,9%. Tg5 3,975 milioni e 19,1%. TgLa7 1,158 milioni e 5,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto il finale di Guardiani)