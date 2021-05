Ascolti tv 13 maggio: Liotti non perdona, Rai3 vola, ma Del Debbio (e Parisella) ‘salvano’ Mediaset. Sonego eroe a sorpresa

Cresce ancora Guardiani, in una serata in cui Amore Criminale (come Sciarelli la sera prima) aggrega le donne su Rai3. Canale5 (Ryan Gosling sulla Luna) crolla, ma va forte Del Debbio che fa i picchi con Figliuolo, Meloni e il messaggio amoroso di Berlinguer a Corona. Travolto Formigli che con Di Matteo e Veltroni arriva dietro Giacobbo in replica. Malissimo Rai2.

Ascolti Tv sport: l’impresa del tennista torinese contro Thiem meglio di Crotone-Verona su Sky. Il Giro fa il botto con un’altra salita

I Guardiani cresce ancora; e senza L’Isola dei famosi in campo, ma ‘soltanto’ Ryan Gosling con l’ambizioso Il primo Uomo in prima tv su Canale 5, Daniele Liotti travolge l’ammiraglia avversaria, mai così in basso in questa parte della stagione. Accade questo, per i meter di Auditel, giovedì 13 maggio, in una serata in cui la Serie A con Crotone-Verona fa solo162 mila spettatori su Sky, battuta pure dalla straordinaria partita di tennis di Lorenzo Sonego contro Dominic Thiem, che garantisce alla pay 240 mila spettatori in parte inattesi.

In pratica Un Passo dal Cielo, con Aurora Ruffino, Serena Iansiti e Giusi Buscemi entrate a rinnovare il cast in cui Daniele Liotti e Enrico Ianniello sono le presenze stabili, ieri ha ottenuto oltre 5 milioni di spettatori ed il 23,2% (4,860 milioni di spettatori con il 21,8% sette giorni prima). Mentre First Man, lunghissimo, si è fermato a 1,370 milioni e 7,5%. Cologno ha fatto poco, ma meglio del previsto, anche con Roberto Giacobbo in replica antologica su Italia 1 (ha avuto 862mila spettatori ed il 4,4% Gli Album di Freedom).

Di Mare va bene, ma è una calamita per le polemiche

In questo contesto Rai3, che continua a mietere successi con Fabio Fazio, Federica Sciarelli, Sigfrido Ranucci ma anche qualche polemica (ieri dopo il caso Fedez, è tornata d’attualità una saga rosa notevole, dopo che Dritto e Rovescio ha trasmesso un messaggio d’amore di Bianchina Berlinguer a Mauro Corona), ha fatto molto bene anche con Amore Criminale, con Veronica Pivetti alla conduzione, che ha ottenuto ben 1,6 milioni di spettatori ed il 6,8%, costituendo un rifugio naturale per il target femminile.

L’altra partita interessante è stata quella tra i talk. Stavolta ha vinto molto nettamente Dritto e Rovescio su Piazzapulita, con Anni20 all’1,7%. Paolo Del Debbio è partito da una ricognizione a Cremona e poi ha puntato molto sul generale Francesco Paolo Figliuolo e Giorgia Meloni, chiudendo con Mauro Corona, dopo lo spazio dei dibattiti con Giuseppe Cruciani, Maurizio Belpietro, Antonio Caprarica, Karima Moual. Il programma ha portato a casa 1,264 milioni di spettatori ed il 7,1%, in netto progresso rispetto ai 956mila spettatori e il 5,3% di sette giorni prima. I picchi – sopra quota 1,8 milioni e vicini a 1,9 milioni, con il 7,3% (21.49) ed l’8,1%, sono arrivati con il generale dei vaccini e la segretaria di Fratelli d’Italia. Su La7 Piazzapulita ha ospitato tra gli altri Nino Di Matteo, Walter Veltroni, Lucia Azzolina, Antonella Viola, Stefano Cappellini, Antonio Padellaro, Stefano Massini, Luciano Capone. Con un programma ‘alto’ Corrado Formigli ha avuto però ‘solo’ 827mila spettatori ed il 4,8%, in calo congruo rispetto a quota 1,030 milioni di spettatori e il 5,4% raggiunti sette giorni prima. È rimasta dove era Francesca Parisella su Rai2, che col suo flop stabile e preordinato è una delle certezze su cui può contare Cologno al giovedì. Anni Venti ha totalizzato 453mila spettatori con l’1,9% (422mila spettatori e 1,7% sette giorni prima).

Le altre partite di giornata. Travaglio dalla Gruber, Moreno con Salvini.

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti 5,084 milioni e 20,5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,788 milioni di spettatori con uno share del 15,1%. Su Italia1 CSI 1 milione di spettatori con il 4,1%. Su Rai3 Nuovi Eroi 1,2 milioni di spettatori e 5,3% e Un Posto al Sole 1,757 milioni di spettatori e 6,7%. Su La7 Otto e Mezzo ha riscosso 1,8 milioni e 7,3% di share. Su Rete 4 Stasera Italia 1,050 milioni e 4,4%. Su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Matteo Salvini ha raccolto 1 milione di spettatori e il 4% di share. Nel preserale. Su Rai1 Eredità -La sfida dei sette ha ottenuto 2,663 milioni e 18,9% e poi Eredità a 4,240 milioni di spettatori e 24,1%. Su Canale 5 Avanti il primo a 2,139 milioni di spettatori con il 15,6% di share e Avanti un altro 3,2 milioni di spettatori con il 18,5% di share. Su Rai3 il TGR 2,758 milioni di spettatori con il 14,6% di share.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 12,5% di share e Uno Mattina 17,2%, Storie Italiane 19% e 18,3%. Su Canale5 Mattino Cinque 17,2% nella prima parte, 19,1% nella seconda e 14,3%. Su Rai2 Radio2 Social Club 5%. Su Rai3 Agorà 8,5% di share, Mi manda RaiTre 5,3%; su La7 Omnibus 3,6%. Coffee Break 3,4%. A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 15,5% di share. Su Canale 5 Forum 17,1%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,9%. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,2%. Su Rai3 Elisir 7%. Quante Storie 6,7% e Passato e Presente 5,4%. Su Rete4 la replica de Il Segreto 1,5%, La Signora in Giallo 3,7%. Su La7 L’Aria che Tira 4,8% nella prima parte e 3,6% nella seconda parte. Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 13,1%, Il Paradiso delle Signore 18,3%. La Vita Diretta 17,7% (presentazione 14,8%). Su Canale5 Beautiful 16,9%, Una Vita 17,4%, Uomini e Donne 20,6%, Amici di Maria De Filippi 18,3%, L’Isola dei Famosi 18%, Daydreamer – Le Ali del Sogno 16,2%, Pomeriggio Cinque 14,9% e 14,9%.

Su Rai2 Giro d’Italia all’arrivo 16,8%, Processo alla Tappa 8,2%. Su Italia1 I Simpson a 4,6%, 4,8% e 4%. Su Rai3 Aspettando… Geo 5,6% e Geo 9,5%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,6%. Su La7 Tagadà 2,3% e Tagadoc 1,4%. In Seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 11,6% di share. Su Canale 5 TG5 Notte 5,9%. Su Rai2 Il Mythonauta 1,6%. Su Rai 3 Sopravvissute al 6,8%. Su Italia1 Venus Club 6,6%. Su Rete 4 Nella città l’Inferno 5,1% di share. Le news delle 20. Tg1 5,125 milioni e 24%. Tg5 4,060 milioni e 18,7%. TgLa7 1,1 milioni e 5,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Dritto e Rovescio)