Ascolti tv 19 maggio digital e pay: il Giro (e Bernal) fanno il botto anche su RaiSport a mezzodì. Robert Redford seria alternativa a Juve-Atalanta

In luce il calcio in chiaro che attrae anche il target Sky. In prima serata, tra le native digitali free. Su Iris per I tre giorni del condor 518mila e 2,2%. Su Tv8 Name That Tune 408mila e 1,7% in replica. Su RaiMovie Professore per amore 371mila e 1,5%. Sul 20 Act of Valor 351mila e 1,4%.

Ascolti gruppi: altre Rai 6,3% nell’intera giornata e 4,9% in prima serata; altre Mediaset 8% e 8,1%

Il calcio della Coppa Italia con la finale tra Juventus e Atalanta ha fatto il botto anche tra gli abbonati Sky, mercoledì 19 maggio, con la piattaforma pay che ha fatto fatica a superare quota 100 mila spettatori di flusso in una giornata caratterizzata pure, dal punto di vista sportivo, dal successo del Giro d’Italia su Rai2 (al pomeriggio quasi il 20% di share per l’arrivo a Montalcino della tappa piena di sterrati e salite) e gli Europei di Nuoto (dieci medaglie azzurre ieri) su RaiSport. In prima serata. Su Iris per I tre giorni del condor 518mila spettatori con 2,2%. Su Tv8 la replica di Name That Tune a 408mila spettatori con 1,7%. Su RaiMovie Professore per amore 371mila spettatori e 1,5%. Sul 20 Act of Valor ha raccolto 351mila spettatori con 1,4%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 337mila spettatori con l’1,3%. Su Rai4 per Killerman 303mila spettatori con l’1,2%. Su Real Time Abito da Sposa Cercasi Puglia ha raccolto 215mila spettatori e lo 0,9%. Su TopCrime Law & Order 202mila spettatori e 0,8%. Su La5 My first miracle ha ottenuto 188mila spettatori con lo 0,8%. Su Rai Premium Chiamami Ancora Amore ha riscosso 172mila spettatori con lo 0,7%. Su Cine34 VIP 152mila spettatori e 0,6%. Su La7d I Tudors consegna 83mila spettatori e 0,32%.

In access. Su Tv8 Guess my age a 526mila e 2,1%. Su Nove Deal with it ha raccolto 426mila spettatori e 1,7%. Al mattino. Su Rai Sport Giro d’Italia: Prima Diretta raccoglie 367mila spettatori e il 2,6%. Su Tv8 Ogni mattina 31mila e 0,6%. 4 Ristoranti 63mila spettatori e 0,7%. Nel pomeriggio. Su TV2000 Rosario in Diretta 633mila spettatori con il 5,4%. Su TV8 Sempre nel mio cuore 224mila spettatori con 2%, Vite da Copertina 124mila spettatori con 1,1%. Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 236mila spettatori e 1,2%. In seconda serata. Su Rai Sport il post partita di Coppa Italia raccoglie 462mila spettatori e il 4%. Su Tv8 Permesso Maisano 199mila e 1,8%. Su Nove Fratelli di Crozza a 279mila e 1,9%; mentre Naked Attraction ha conseguito 140mila spettatori e 2,9%. Su Rai4 Repeaters – Ogni giorno a 106mila e 0,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento del Giro d’Italia)