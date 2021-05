Ascolti tv 19 maggio 2021: la Juventus batte l’Atalanta e Raoul Bova

Ascolti tv: la finale di Coppa Italia su Rai1 sbanca Auditel

Una bella finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, vinta dai bianconeri per 2 a 1, che su Rai1 ha registrato il 31,03% di share media e 7,977 milioni di tifosi collegati. La finale dell’anno scorso, tra Napoli e Juventus, andata in onda il 17 giugno a fine lockdown, aveva raccolto il 39,58% con 10, 2 milioni, mentre quella del 2019 tra Atalanta e Lazio il 16 maggio il 28,7% e 7,3 milioni. Seconda posizione, con la metà degli ascolti, per Buongiorno, mamma! su Canale5 con il 15,6% e 3,402 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa fiction con Raoul Bova, in onda però il martedì sera, aveva portato a casa il 15,7% e 3,2 milioni. Sul gradino più basso del podio sempre Chi l’ha visto? su Rai3 con il 12,9% e 2,877 milioni di contatti. Sette giorni fa il programma di Federica Sciarelli aveva fatto il 13,6% e 2,9 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste di ieri sera, mercoledì 19 maggio, prosegue con il film Un’impresa da Dio su Italia1 con il 4,25% e 1,056 milioni di spettatori, poi Non c’è campo su Rai2 con il 3,69% e 897 mila e Zona bianca su Rete4 al 4% e 805 mila. Si chiude con Atlantide su La7 con il 2,4% e 634 mila contatti, poi Name That Tune su Tv8 all’1,7% e 408 mila e il talk show Accordi&Disaccordi su Nove all’1,3% e 337 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’Eredità su Rai1 al 24,8%, mentre Avanti un altro! su Canale5 al 19,4%. In access prime time Guess my Age su Tv8 al 2,1% e 525 mila, mentre Deal with It su Nove all’1,7% e 426 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Atalanta-Juventus)