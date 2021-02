Ascolti tv analisi 10 febbraio: Coppa e Sciarelli tritano Mediaset. Caserma raggiunta da IGT, giù Mentana

Il tre a uno di Atalanta-Napoli stravince ma rimane distante dal boom di Juve-Inter. Quindi Coppa Italia in vetta, poi Chi l’ha visto? forte col caso di Benno Neumair, Ferilli e Decaro in replica, Caserma avvicinata da Italia’s Got Talent free + pay, e battuta da Italia1. In coda, nella sfida degli speciali vince Palombelli.

Ascolti Tv seconda serata: su Rai1 vince Vespa, ma quasi raggiunto da Mannoni trainato dalla Sciarelli. Ma la temperatura politica si è abbassata anche in tv

Tutta la giornata o quasi dedicata alla cronaca della politica in divenire. La7 continua con la ricetta della mobilitazione e – dicono i meter – a lavorare su questo fronte (con il maratoneta Enrico Mentana e i fidi Alessandra Sardoni e Paolo Celata) fa meglio di quanto non faccia Rete4. Ma la temperatura della politica si sta abbassando e non c’è più la febbre di qualche giorno fa. Sette giorni prima, alla sera lo speciale di Enrico Mentana aveva battuto quello di Barbara Palombelli. Ieri però, in prime time tra l’extra del TgLa7 che si è proposto con un impianto decisamente minimalista (Franco Bechis, Serena Sileoni, Marco Damilano nella squadra di base del direttore) e quello di Stasera Italia, con Palombelli che ha aperto con Matteo Renzi, poi è passata a Luca Palamara e poi ad un dibattito più largo e partecipato della concorrenza, ha avuto la meglio la seconda. Nel caso di Mentana, in particolare, il bilancio è rimasto molto distante da quello di sette giorni prima. Ma vediamo come è andata anche nella gara per le prime posizioni del podio, in una serata in cui Canale 5 ha quasi rinunciato a competere.

Coppa e Draghi. Vince il calcio, Canale 5 si nasconde, Sciarelli va fortissimo con la cronaca nera da Bolzano

Nella giornata delle consultazioni finali di Mario Draghi – mercoledì 10 febbraio – alla sera c’è stata la seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia. Su Rai1 Atalanta- Napoli ha avuto 5,591 milioni di spettatori e il 20,5% di share, rimanendo lontana dai numeri clamorosi di Juve-Inter della sera prima (quasi 8,4 milioni e 30% di share). Vale la pena ricordare che nelle semifinali dell’andata, al Diego Maradona, Napoli-Atalanta, terminata zero e a zero e per nulla spettacolare, aveva portato a casa 4,9 milioni e 18,5%, mentre Inter-Juve quasi 8 milioni e il 28,8%.

L’ammiraglia Mediaset ha proposto una fiction di produzione in replica, L’amore strappato. Alle prese con il calcio, la storia vera con Sabrina Ferilli e Enzo Decaro nel cast, si è assicurata 2,090 milioni e il 9,1%, perdendo nel confronto con Federica Sciarelli e la cronaca nera (Chi l’ha visto? a 2,584 milioni di spettatori e 11,5%, in crescita di un punto col caso di Benno Neumair e dei suoi genitori uccisi a Bolzano in primo piano).

Il docureality di Rai2 La caserma, alla verifica di assestamento della terza puntata ha avuto 1,686 milioni di spettatori ed il 7% (1,717 milioni e 7,6% alla seconda puntata, dopo l’esordio a 2,268 milioni di spettatori ed il 9,9%). Più avanti così è arrivato il film di Italia 1: L’alba del giorno dopo, con Dennis Quaid, ha conquistato 1,791 milioni di spettatori e il 7,6% di share.

L’altro programma atteso alla verifica della terza puntata, Italia’s Got Talent, ha approfittato della povertà relativa dell’offerta free per mettere a segno un buon colpo: su Tv8 ha avuto 1,372 milioni e 5,8% (1,215 milioni di spettatori ed il 5,1% su Tv8 sette giorni prima). Se si considera poi il risultato su SkyUno (326mila e 1,4%) appare chiaro come il programma abbia viaggiato alla stessa velocità di Caserma e Dennis Quaid.

Tra i talk speciali di approfondimento è stato – come detto- netto il vantaggio in prima serata di La7 su Rete4. Su La7 Speciale TgLa7, con Enrico Mentana in modalità maratona dal pomeriggio, ma con un menù serale ‘povero’ ed essenziale, ha riscosso solo 700 mila spettatori ed il 2,8% fino alle 23.10 circa (aveva avuto 1,289 milioni di spettatori e 5,3% sette giorni prima). Su Rete4 Stasera Italia Speciale, con Barbara Palombelli ugualmente indirizzata alle vicende nazionali della politica e in prolungamento del programma dell’access prime time ha riscosso 872 mila spettatori ed il 3,8% (875mila spettatori e il 3,9% sette giorni prima).

Ma la partita tra le due reti generaliste d’informazione era cominciata prima. In access c’è stato il solito predominio di Lilli Gruber. Su La7 Otto e Mezzo con Carlo Calenda, Antonio Padellaro e Silvia Sciorilli Borrelli, ha riscosso 2,151 milioni e 7,7% di share. Su Rete4 Stasera Italia, con Barbara Palombelli alla conduzione e Maria Giovanna Maglie, Alessandro Sallusti, Antonio Caprarica, Pierferdinando Casini tra gli ospiti, ha ottenuto 1,445 milioni di spettatori e 5,3% di share e 1,259 milioni e 4,5%. Su Rai2 Tg2 Post con Gennaro Sangiuliano, Stefano Bonaccini, Luciano Fontana ospiti di Manuela Moreno, ha conseguito 1,349 milioni di spettatori e il 4,8% di share, con un ‘risucchio’ calante de La Caserma.

Le altre partite di giornata

In access. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,021 milioni di spettatori con uno share del 14,4%. Su Italia1 CSI Miami 1,182 milioni di spettatori con il 4,3%. Su Rai3 Che Succ3de? 1,4 milioni di spettatori e 5,4% e Un Posto al Sole 1,963 milioni di spettatori e 7,1%.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,6 milioni e 19,9%, L’Eredità 5,091 milioni e 23,3%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2,661 milioni di spettatori con 15,1% di share e Caduta Libera 3,9 milioni di spettatori con il 18,1% di share. Su Rai3 TGR 3,575 milioni di spettatori con il 15,7%. Speciale TgLa7 653mila e 4%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 12,1% di share e Uno Mattina 17,3%; Storie Italiane 18,1%. Su Canale5 Mattino Cinque fa 16,2% nella prima parte, 17% nella seconda e 14,5% nella terza. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 4,4%. Su Rai3 Agorà 8,7% di share; Mi Manda RaiTre al 5,2%. Su La7 Omnibus 4,5%. A seguire Coffee Break 5,9%.

A mezzodì. Su Rai1 E’ sempre mezzogiorno 13,5%. Su Canale 5 Forum 16,9%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,5% nella prima parte e 8,3% nella seconda. Su Rai3 Elisir 7%. Su Rete4 Il Segreto 1,2% di share e La Signora in Giallo 3,9%. Su La7 L’Aria che Tira 8,6% e 6,2%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 12,1%; Il Paradiso delle Signore 17,1%, Vita in diretta 15,4%. Su Canale5 Beautiful 17,2%, Una Vita 17,2%, Uomini e Donne 24,5%, Amici 19,6%, Grande Fratello Vip 18,1%, Daydreamer 17,7%, Pomeriggio Cinque 15,7%, 14,7%. Su Rai2 Ore 14 4%, Detto Fatto 4,3%. Su Italia1 I Simpson 5,3%, 5,5% e 4,7%. Su Rai3 Aspettando Geo 7,2%, Geo 11,1%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,8%. Su La7 Tagadà 4,1% e 4%.

In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 7% di share e 9,9%. Su Canale 5 Quel mostro di suocera 9,7%. Su Rai2 Restart 3,3%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 9,5%. Alle 20.00. Tg1 a 6,329 milioni e 25,1%; Tg5 a 5 milioni e 19,5%; e TgLa7 a 1,6 milioni e 6,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Chi l’ha visto?)