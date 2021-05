Alessandro Cattelan in giro per il mondo alla ricerca della felicità

Cattelan su Netflix con un programma sulle felicità

Corriere della sera, pagina 38.

«Come si fa a essere felici?». Parte da questo innocente quesito della figlia Nina, 9 anni, il nuovo progetto di Alessandro Cattelan, «Una semplice domanda». II docu-show in otto episodi, di cui sono in corso le riprese, sbarcherà su Netflix entro la fine del 2021. Per scoprire gli elementi necessari per ottenere la formula per la felicità, Cattelan, ex conduttore di X Factor, viaggerà, in Italia e all’estero, intervistando personaggi in grado di aiutarlo in questa missione. Esperienze e riflessioni tenute insieme da un linguaggio visivo che spazia dal docu al filmico, passando per il real, dando un carattere identificativo ai diversi approcci narrativi.

(Nella foto Alessandro Cattelan)