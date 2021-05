Ben 61 giorni, 6 ore e 3 minuti: ecco quanto tempo hai passato su Netflix dal 2015

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: è il calcolo fatto da un’azienda inglese, Comparitech, partendo dall’anno in cui la piattaforma streaming è arrivata in Italia e stimando l’ascolto medio pro-capite.

La Repubblica – Affari&Finanza, pagina 29, di Jaime D’Alessandro.

Il totale segna 61 giorni, sei ore e tre minuti. Di questi 61 giorni, 36 sono passati a guardare serie tv, 24 invece i film, l’ultimo giorno restante documentari. La statistica sul tempo speso su Netflix da quando è sbarcata in Italia nel 2015, è di una compagnia inglese chiamata Comparitech che sul suo sito offre servizi di comparazione curiosi e questo è uno dei più utili in un’era dominata dallo streaming. La parte colpevolizzante arriva dopo, con quel che avrei potuto fare con quel tempo speso: leggere 49mila pagine di romanzi e saggi, correre 14mila chilometri, viaggiare fino alla Luna e tornare venti volte usando il vettore Saturn V. È colpevolizzante perché su Netflix in quei due mesi di tempo ho guardato cose meravigliose e altre che lo sono meno, ma comunque l’idea che siano stati giorni sprecati è esagerata.

A fine anno avevo predetto che il costo medio dell’abbonamento di Netflix sarebbe aumentato. Non è successo. Lo ha alzato in alcuni Paesi Spotify e forse anche altri seguiranno. Secondo Ampere Analysis la quota di mercato negli Stati Uniti di Netflix sarebbe crollata dal 29 al 20 per cento. Anche Amazon Prime avrebbe perso parecchio terreno, dal 21 al 16 per cento. Tutto a vantaggio di Hbo Max che invece è passata dal 4 al 12 per cento. Il mercato nordamericano, dove esistono almeno 14 servizi differenti, è solo uno fra i tanti ma ha un peso non da poco. Soprattutto anticipa a volte quel che poi succederà altrove. Mentre la compagnia guidata da Reed Hastings punta ad allargare gli abbonati in India dopo l’ultima deludente trimestrale, lo strumento online di Comparitech dà un’idea abbastanza precisa di quanto spazio abbaia nelle nostre vite.

