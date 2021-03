Alessandro Cattelan: non solo Rai, ma anche Netflix nel suo futuro

ANTEPRIMA TVZOOM - Il conduttore, dopo l’addio a Sky e la notizia della sua prima serata su Rai1, sta trattando anche con la tv in streaming per un progetto molto ambizioso. Ecco di cosa si tratta.

Alessandro Cattelan sta lavorando a un progetto Netflix

Il suo addio a Sky è arrivato nel momento giusto, come noi di TvZoom avevamo teorizzato con mesi di anticipo rispetto all’annuncio ufficiale, ed era inevitabile che Alessandro Cattelan sarebbe diventato il pezzo più pregiato del telemercato italiano. Pochi giorni fa, infatti, Dagospia ha dato la notizia secondo cui sarebbe approdato in Rai e poi TvBlog ha svelato che farà due prime serate su Rai1 a maggio. Il tutto confermato in sala stampa a Sanremo dal direttore dell’ammiraglia di viale Mazzini, Stefano Coletta. Immediate, quindi, le supposizioni di una conduzione di Cattelan al Festival 2022. Staremo a vedere.

Ma TvZoom ha intercettato un’altra notizia bomba. Pare infatti che il conduttore stia preparando una serie tv, fiction, per Netflix. Secondo quanto abbiamo appreso, pare che ci sia una trattativa in atto tra la tv in streaming e Fremantle, casa di produzione di X Factor, che da anni ha un sodalizio con Cattelan. Sono proprio quelli di Fremantle, infatti, che produrranno la serie Netflix e anche le prime serate Rai.

Sul contenuto ancora non si sa molto, ma sicuramente il conduttore e la squadra di autori, che ha composto negli ultimi anni, daranno vita a una serie tv che potrebbe diventare un cult. Almeno così spera Tinny Andreatta, a capo di Netflix in Italia da meno di un anno.

