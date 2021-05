Ascolti tv 9 maggio digital e pay: Hamilton batte le ammiraglie. Juve-Milan boom anche per Caressa. Berrettini perde con onore anche per i meter

Ascolti Tv, gruppi: altre Mediaset 8% nelle 24 ore e 7,7% nel prime time; altre Rai 6,8% e 6,5%

Calcio, tennis e Formula 1 hanno contraddistinto il menù sportivo – assieme al ciclismo del Giro d’Italia – domenica 9 maggio. Al pomeriggio su Sky e Tv8 è andata in onda la Formula 1 dalla Spagna in diretta. Su Sky alle ore 15.00 la gara vinta ancora da Lewis Hamilton ha avuto 1,1 milioni di spettatori, con il 7,8%; su Tv8 il Gran premio ha conseguito invece ben 1,870 milioni di spettatori con il 13,2% di share. Un 21% di share complessivo che ha portato sulla gara vinta da Lewis Hamilton più pubblico che su Rai1. E questo nonostante la Formula 1 avesse anche la concorrenza interna del calcio al primo pomeriggio.

Ma vediamo il bilancio della Serie A. Su Sky Benevento-Cagliari alle ore 15.00 ha avuto 244 mila spettatori con l’1,7% di share; Parma-Atalanta 132 mila spettatori; Diretta Gol 167 mila spettatori con l’1,2% di share; il bilancio delle 15.00 del massimo campionato su Sky è stato di 543 mila spettatori con il 3,9% di share. Inoltre Roma-Crotone alle ore 18.00 ha avuto 508 mila spettatori con il 3,5% di share. Alla sera, infine, a Torino, la vittoria tre a zero del Milan sulla Juventus ha avuto 2,4 milioni di spettatori circa ed il 9,9% di share. Buone prestazioni anche per Fabio Caressa. Sky Calcio Club – 1^ parte (dalle 22.45 alle 23.40) ha avuto 1 milione e 92 mila spettatori con il 5,7% di share, secondo miglior risultato stagionale, appena dietro il post di Milan-Juve del 6 gennaio (in quel caso la prima parte aveva fatto 1,114 milioni di spettatori), mentre Sky Calcio Club – 2^ parte (dalle 23.45 alle 00.10) ha mantenuto 534 mila spettatori con il 4,6% di share. In tema tennis, alla sera la finale del Master 1000 di Madrid tra il nostro Matteo Berrettini e Aleksander Zverev, terminata intorno alle 21.20 con la sconfitta in tre set del romano ha riscosso 381mila spettatori ed il 2,1%, risultato top del torneo e di Berrettini in tv nelle ultime settimane.

Tra le native digitali free. Vince Rai4 davanti a Iris, Tv8

Su Rai4 Inheritance 639mila e 2,7%. Su Iris Identità violate 417mila e 1,8%. Su Tv8 la puntata di Antonino Chef Academy è stata vista da 349mila spettatori con 1,6%. Sul 20 The Losers 330mila spettatori con 1,39% di share. Su La5 Circuiti dell’amore 328mila e 1,36%. Su Paramount Network Fuga da Alcatraz 318mila spettatori con 1,4%. Su Nove SuperNanny 301mila e 1,2%. Su TopCrime Colombo 297mila e 1,23%. Su RealTime 90 giorni per innamorarsi e poi a 246mila e 1%. Su RaiMovie Tristano e Isotta 230mila e 1%. Su Cine 34 Pompieri 2 222mila e 0,95%. Su RaiPremium Cavalli di battaglia è stata vista da 196mila spettatori con 1%. In access. Su Tv8 4 Ristoranti 568mila spettatori e 2,4% di share. Sul Nove Little Big Italy 203mila spettatori e 0,9%. In seconda serata. Su Tv8 Name the tune 176mila spettatori e 2,5% di share. Sul Nove Cambio moglie 90mila spettatori e 1,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento del Gp di Spagna)