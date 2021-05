Ascolti tv 8 maggio digital e pay: Ganna, Formula1, Napoli e Inter in evidenza al pomeriggio. Berrettini sfonda alla sera

Ascolti, gruppi: Altre Mediaset 8,3% nelle 24 ore e 7,4% nel prime time; Altre Rai 7,2% e 6,34%.

In campo non soltanto il calcio, con la Serie A, ma anche la Formula 1, il ciclismo e l tennis sabato 8 maggio, ad accendere l’attenzione sulle alternative alle generaliste e sullo sport. Nel massimo campionato le partite delle 15.00 hanno fatto nel complesso 597mila spettatori e il 4,8% di share, (con 439mila spettatori e il 3,5% che sono in visione di Spezia-Napoli. Alle 18 l’Inter che ha festeggiato lo scudetto strapazzando la Sampdoria ha ottenuto 638mila spettatori e il 4,9%. Mentre, in tema Formula 1, le qualifiche del Gran Premio di Spagna hanno riscosso 478mila spettatori ed il 3,8% di share su Sky e ben 581mila spettatori ed il 4,3% su Tv8. In luce anche la vittoria serale di Matteo Berrettini vs. Casper Ruud, che conseguendo la finale del Torneo Atp di Madrid ha avuto 242mila spettatori.

Tra le native digitali free. Vince Iris davanti a Tv8

Su Iris Ransom Il Riscatto 438mila e 1,85%. Su Tv8 Nella morsa del ragno 390mila spettatori con 1,7%. Su RaiMovie Il Segreto di una notte 386mila e 1,62%. Su TopCrime Poirot: dopo le esequie 385mila e 1,6%. Su Rai4 La mossa del cavallo 366mila e 1,55%. Su Nove Suicidio apparente: Mario Biondo 366mila e 1,5%. Su Rai Premium Un passo dal cielo a 294mila e 1,25%. Sul 20 Point Break è stato la scelta di 270mila spettatori con 1,2% di share. Su RealTime Boss delle cerimonie a 203mila e 0,9%. Su Cine 34 Collera del vento 181mila e 0,8%. Su La5 Isola dei famosi 139mila e 0,7%.

In access. Su Tv8 4 Ristoranti 377mila spettatori e 1,7% di share. Sul Nove Fratelli di Crozza 342mila spettatori e 1,6%.

In seconda serata. Sul Nove Scomparsa Caso Ragusa 294mila spettatori e 1,8%. Su Tv8 Mappe Criminali 185mila spettatori e 1,3% di share.

In tema sport, al pomeriggio. Su Rai2 il Giro d’Italia ha conquistato 1 milione di spettatori e il 7,2% con Giro in Diretta e 1,306 milioni di spettatori e 11,8% con Giro all’Arrivo. Su Tv8 le Prove di Formula 1 – dalle 14:57 alle 16:22 – sono state viste seguite da 582mila spettatori con il 4,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento de Giro d’Italia)