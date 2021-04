Hbo Max, il lusso dello streaming

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: la piattaforma di Warner macina abbonamenti, va più veloce di Netflix e incassa più del doppio di Disney per ogni cliente. Ora si prepara a sbarcare in Europa con un super catalogo.

La crescita degli abbonati di HBO Max batte Netflix

Financial Times, pagina 7, di Anna Nicolaou.

Hbo ha registrato 2,8 milioni di abbonati statunitensi direttamente al suo servizio di streaming Max nel primo trimestre, con blockbuster come Godzilla vs Kong hanno gli americani più del competitor Netflix. La società ha contato 9,7 milioni di abbonati al dettaglio a HBO Max alla fine di marzo, rispetto ai 6,9 milioni alla fine del 2020. Questo non include le persone che hanno accesso al servizio di proprietà della WarnerMedia gratuitamente attraverso il loro abbonamento via cavo. I nuovi abbonati sono stati ben oltre quelle di Netflix, che ha attirato solo 450 mila nuovi abbonati negli Stati Uniti e in Canada nello stesso periodo, alimentando le preoccupazioni che il gigante dello streaming sia stato colpito dalla crescente concorrenza nel mercato, che di fatto ha aperto per primo.

Dopo anni in cui Netflix ha dominato il panorama dello streaming, le più grandi aziende di media e tecnologia del mondo hanno cercato di combattere con i propri servizi. Nell’ultimo anno e mezzo, Disney, Apple, WarnerMedia, Comcast e altri hanno lanciato piattaforme di streaming mentre combattono per un pezzo del futuro dell’intrattenimento. Con 74 milioni di abbonati negli Stati Uniti e in Canada, e 208 milioni in tutto il mondo, Netflix è il chiaro leader. Tuttavia, l’azienda martedì ha avvertito che si aspetta che la sua base di clienti rimanesse “approssimativamente piatta” in Nord America durante il trimestre che termina a giugno, scatenando le preoccupazioni che il gruppo abbia raggiunto il suo picco nel suo più grande mercato.

La reazione degli investitori

«Gli investitori dovrebbero essere preoccupati per la crescita degli abbonati [di Netflix] negli Stati Uniti e in Canada», ha detto Michael Nathanson, analista di MoffettNathanson. «La crescita dell’acquisizione di nuovi abbonati sembra un problema significativo». WarnerMedia sta cercando di plasmare uno dei cataloghi più preziosi di Hollywood – che abbraccia gli studi cinematografici e televisivi della Warner Bros, la rete Hbo e un portafoglio di canali via cavo – in una piattaforma di streaming rivolta al consumatore per competere con Netflix.

La società ha lanciato l’anno scorso Hbo Max negli Stati Uniti per 15 dollari al mese. Con 9,7 milioni di adesioni dirette e una base totale di 44 milioni di abbonati sia a Hbo che a Hbo Max, la crescita della Warner è stata più lenta di quella della rivale Disney, che il mese scorso ha raggiunto i 100 milioni di abbonati al servizio Disney Plus. Tuttavia, il gruppo vanta il suo prezzo di abbonamento più alto rispetto ai rivali come un vantaggio. WarnerMedia ha guadagnato in media 11,72 dollari per abbonato nell’ultimo trimestre, ben al di sopra dei 4 dollari che Disney guadagna in media dai suoi abbonati allo streaming.

(Nell’immagine il logo di Hbo Max)