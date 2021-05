Come vola Real Time!

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: incremento del 51% in prime time ad aprile rispetto allo scorso anno. In testa alla classifica del mese c’è Canale5, che supera di poco Rai1.

Testa a testa Canale 5-Rai1

ItaliaOggi, pagina 19, di Claudio Plazzotta.

Migliorare la propria quota di mercato rispetto agli ascolti televisivi dell’aprile 2020, quando tutta l’Italia era chiusa in casa nell’unico vero lockdown causa pandemia, non era facile. Eppure, Canale5, Rai1 e Rai3 ce l’hanno fatta, e nell’aprile 2021 occupano infatti i primi tre posti della topc30 delle audience sulle 24 ore. L’ammiraglia di Mediaset, fresca di pax con Vivendi, addirittura conquista la prima posizione grazie un +16% che porta la share al 16,7%, appena sopra Rai1 che si ferma al 16,6% pur incrementando del 5% la performance dell’aprile 2020. Sul terzo gradino del podio la Rai3 diretta da Franco Di Mare, ora costretto a difendersi dalle accuse (strampalate) di Fedez, ma che sta facendo molto bene al canale Rai, in crescita del 10% al 7,6% di share medio giornaliero.

Poi, per ritrovare reti che aumentano gli ascolti, bisogna andare in casa Discovery, col +8% di Nove e il +4% di Real Time. Quest’ultimo vola anche in prima serata, registrando l’1,6% share (+51% rispetto ad aprile 2020), la miglior share registrata in prime time ad aprile. Pure Nove continua a macinare record mensili e registra il miglior aprile nelle 24 ore con l’1,8% di share sugli individui (+8% rispetto all’aprile 2020) e una fortissima crescita in prime time dove tocca quota 1,9% di share (+41% sul 2020), posizionandosi come nono canale nazionale in entrambe le fasce. Tolta Rai Premium (+2%) e La5 (+23%), tutti gli altri canali televisivi italiani arretrano rispetto all’aprile 2020. Male soprattutto Rai2 (-13% e al quinto posto col 4,3% di share nelle 24 ore) e Tv8 (-13%) raggiunto da Nove all’1,8%. Va segnalato, inoltre, il momento difficile dell’altro brand in chiaro di Sky, Cielo, che è in caduta libera a -23%.

(Nell’immagine il logo di Real Time)