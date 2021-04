Ascolti tv 29 aprile digital e pay: il 6 a 2 dello United alla Roma fa il record su Tv8. E anche Sky fa il 4,3% con l’Europa League

Ascolti tv native digitali free, gruppi: altre Rai 6,2% nell’intera giornata e 6% in prima serata; altre Mediaset 7,5% e 7,5%

Il calcio dell’Europa League in evidenza – giovedì 29 aprile – in una serata in cui Un passo dal Cielo su Rai1 si confrontava con il nuovo passaggio de L’Isola dei famosi su Canale5, con le ammiraglie a dominare la scena complessiva. Manchester United-Roma, prima semifinale di Europa League, ha prodotto 2,1 milioni di spettatori con l’8,2% di share su Tv8 (1,7 milioni e 7,1% al lordo dell’intervallo) e 1,030 milioni ed il 3,9% su Sky. Su Tv8 il primo tempo della gara ha avuto 2,2 milioni di spettatori circa e l’8,1% ma con la seconda frazione di gara a 2 milioni e 8,3%, con i tifosi romani delusi dall’andamento della partita (2 a 1 per la Roma nel primo tempo e 6 a 2 per gli inglesi il risultato finale) che hanno aumentato lo zapping (- 400mila contatti).

Il complesso dell’offerta Europa League su Sky, considerando anche Villareal-Arsenal e Diretta Gol, è stato di 1,133 milioni di spettatori ed il 4,3%. Inoltre su SkyUno Cinque Ragazzi per me a 19mila e 0,07%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: stravince il calcio continentale in chiaro

In prima serata. Su Tv8 Manchester United-Roma a 2,1 milioni di spettatori con l’8,2%. Su Rai4 Criminal Minds ha convinto 522mila spettatori con 1,94% e 522mila e 2,1%. Sul Nove Amore a 5 stelle ha raccolto 491mila spettatori con 2,1%. Su 20 Lone Survivor a 404mila e 1,7%. Su Iris Avvocato del diavolo ha raccolto 372mila spettatori con l’1,6%. Su Rai Movie Kingsman Il cerchio d’oro ha avuto 305mila spettatori e 1,28%. Su Cine34 South Kensington 275mila spettatori con 1,1%. Su La5 Guardia del corpo a 267mila spettatori con 1,2%. Su RaiPremium Il Commissario Rex a 204mila spettatori con 0,76%. Su TopCrime The Closer 165mila spettatori e 0,61%. Su Real Time Il regno di Katia Salzano ha totalizzato 141mila spettatori e 0,53%.

In access. Su Tv8 Europa League a 777mila e 3,4%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 483mila spettatori con 1,9%. Su Real Time Cortesie in Famiglia ha ottenuto 342mila spettatori con l’1,3%. Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 290mila spettatori e 1,4%. Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina 40mila e 0,7%; 4 Ristoranti ha raccolto 93mila spettatori con lo 0,8%. Nel pomeriggio. Su Tv2000 Rosario da Lourdes 609mila spettatori con il 4,9%. Su Tv8 Vite da copertina a 151mila e 1,1%. In seconda serata. Su Nove Sliding Doors 213mila e 2,2%. Su Tv8 Europa League 220mila e 1,9%.

