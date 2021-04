Ascolti tv 29 aprile: Liotti soffre per la debacle della Roma più di Ilary, accesa da Moser. Del Debbio batte Formigli allo sprint

Ascolti Tv Isola: si conferma predilezione valdostana, campana e pugliese e l’antipatia friulana per il format. Picco con Ignazio e Francesca con prova apnea al bacio

I Guardiani flette un poco, L’Isola rimane stabile. Accade questo per i meter di Auditel giovedì 29 aprile, in una serata in cui Manchester United-Roma, prima semifinale di Europa League, ha prodotto 2,1 milioni di spettatori con l’8,1% di share su Tv8 e 1,030 milioni ed il 3,9% su Sky. La migliore resistenza di Canale 5 si spiega anche col fatto che il reality è partito molto dopo la fiction di Rai1, evitando di coincidere con il primo tempo (2,2 milioni circa su Tv8) e coesistendo meglio con la seconda frazione di gara (2 milioni su Tv8), caratterizzata dallo zapping dei tifosi romani delusi dall’andamento della partita (2 a 1 per la Roma nel primo tempo e 6 a 2 per gli inglesi il risultato finale, una copertura di 400mila contatti in meno nel secondo tempo).

In pratica Un Passo dal Cielo, con Aurora Ruffino, Serena Iansiti e Giusi Buscemi entrate a rinnovare il cast in cui Daniele Liotti e Enrico Ianniello sono le presenze stabili, ha ottenuto 4,747 milioni di spettatori ed il 20,2% (4,952 milioni di spettatori con il 21,6% sette giorni prima).Mentre L’Isola dei Famosi, con l’ingresso in gioco di Ignazio Moser in Honduras e quello di Cecilia Rodriguez tra i commentatori in studio, ha avuto 2,871 milioni di spettatori ed il 16,5% di share tra le 21.49 e l’una di notte e passa; sette giorni prima Ilary Blasi aveva avuto 2,838 milioni di spettatori con il 16,9% di share.

Il profilo di Ilary

L’Isola ieri comunque è stato il programma più visto sul target under 15-64 con il 17,6%. Il dato più alto in share è stato quello sulle donne 20-24 anni con il 31%. Altre indicazioni curiose arrivano dai dati regionali, dove si conferma la predilezione dei valdostani (39,5%), con pugliesi e campani sopra il 29%, nonché la scarsa considerazione dei friulani (6%). Il picco in share è stato del 29,16% alle 24.54 sulla nomination di Ciufoli. Il picco in amr è stato 3,7 milioni di spettatori circa alle 22.13 con Francesca Lodo e Ignazio Moser che vincono la sfida.

La sfida dei talk show

L’altra partita interessante – e influenzata anche questa dal calcio – era quella tra i talk. Ha vinto allo sprint Dritto e Rovescio su Piazzapulita, con Anni20 all’1,7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio ha puntato su Matteo Salvini ed ha mantenuto lo spazio con Mauro Corona. E poi ospitando anche Maurizio Gasparri, Gianluigi Paragone, Matteo Ricci, Alessandro Cecchi Paone, Claudia Fusani, Giuseppe Cruciani, Gaetano Donzelli, Caterina Collovati, Francesco Borgonovo, Fabrizio Gatti, Klaus Davi, Maurizio Belpietro, Antonella Boralevi, il talk di Paolo Del Debbio ha avuto 1,087 milioni di spettatori ed il 5,8% (1,148 milioni di spettatori ed il 6,1% sette giorni prima).

Su La7 Piazzapulita ha aperto con Mario Calabresi. E poi ha ospitato tra gli altri Maurizio Landini, Carlo Cottarelli, Alessandro Vespignani, Tomaso Montanari, Paolo Mieli, Stefano Massini, Federico Rampini, Fabio Dragoni, Andrea Casadio, Francesca Nava, Matteo Bassetti, Beatrice Lorenzin, Valerio Scanu. Così impostato, il talk di Corrado Formigli è rimasto a 1,030 milioni di spettatori con il 5,4% di share (a 1,050 milioni ed il 5,6% sette giorni prima). Ha cercato di mutare registro Francesca Parisella su Rai2, ospitando a lungo Giancarlo Magalli e chiudendo con Efe Bal, ma le cose non sono cambiate. Anni Venti ha totalizzato 411mila spettatori con l’1,7% (435mila spettatori e 1,7% sette giorni prima).

Nel periodo in sovrapposizione tra i principali competitor, Del Debbio ha avuto il 5,8%e Formigli il 5,5%. Entrambi i programmi principali hanno fatto i ‘picchi’ nell’intervallo della partita di Manchester. Dritto e rovescio alle 21.57 ha avuto 1,743 milioni di spettatori con il 6,5%. Nel finale inoltre il programma di Rete4 ha sfiorato il 9%. Non hanno fatto prestazioni particolari Italia1 e Rai3. Su Italia1 il film Transformers4, ha avuto 947mila spettatori con il 4,8%; mentre su Rai3, allla seconda puntata, Amore Criminale, con Veronica Pivetti alla conduzione, ha riottenuto 1,2 milioni di spettatori ed il 4,9%.

Le altre partite di giornata. Travaglio e Calenda dalla Gruber, Meloni da Moreno

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti 5,063 milioni e 19,1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,088 milioni di spettatori con uno share del 15,3%. Su Italia1 CSI 1,127 milioni di spettatori con il 4,3%. Su Rai3 Via dei Matti 1,4 milioni di spettatori e 5,8% e Un Posto al Sole 1,757 milioni di spettatori e 6,7%. Su La7 Otto e Mezzo ha riscosso 1,985 milioni e 7,6% di share. Su Rete 4 Stasera Italia 1,355 milioni e 5,4% di share e1,127 milioni e 4,2%. Su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Giorgia Meloni ha raccolto 937mila spettatori e il 3,5% di share. Nel preserale. Su Rai1 Eredità -La sfida dei sette ha ottenuto 2,966 milioni e 19,7% e poi Eredità a 4,439 milioni di spettatori e 23,3%. Su Canale 5 Avanti il primo a 2,280 milioni di spettatori con il 15,9% di share e Avanti un altro 3,621 milioni di spettatori con il 19,6% di share. Su Rai3 il TGR 3,045 milioni di spettatori con il 15% di share.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 12,3% di share e Uno Mattina 17,6%, Storie Italiane 17,2% e 15,3%. Su Canale5 Mattino Cinque 16,7% nella prima parte, 15,9% nella seconda e 13,8%. Su Rai2 Radio2 Social Club 4,7%. Su Rai3 Agorà 8,5% di share, Mi manda RaiTre 5,8%; su La7 Omnibus 3,4%. Coffee Break 4,5%. A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 14,9% di share. Su Canale 5 Forum 16,6%. Su Rai2 I Fatti Vostri 5,4% nella prima parte e 7,7% nella seconda parte. Su Italia 1 Sport Mediaset 5,6%. Su Rai3 Elisir 7,4%. Quante Storie 7,4% e Passato e Presente 5,1%. Su Rete4 la replica de Il Segreto 1,2%, La Signora in Giallo 4,1%. Su La7 L’Aria che Tira 6,6% nella prima parte e 5,3% nella seconda parte.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 15,3%, Il Paradiso delle Signore 19,4%. La Vita Diretta 16,6% (presentazione 16,8%). Su Canale5 Beautiful 17%, Una Vita 16,9%, Uomini e Donne 21,1%, Amici di Maria De Filippi 18,4%, L’Isola dei Famosi 18,9%, Daydreamer – Le Ali del Sogno 16,8%, Pomeriggio Cinque 14,9% e 15,8%. Su Rai2 Ore 14 4,6%, Detto Fatto 3,4%. Su Italia1 I Simpson a 5,3%, 5,6% e 4,2%. Su Rai3 Aspettando… Geo 7,7% e Geo 12%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,3%. Su La7 Tagadà 3,9% e Tagadoc 1,6%. In Seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 10% di share. Su Canale 5 TG5 Notte 15,3%. Su Rai2 9-1-1 1,7% e Il Lato Positivo 1,4%. Su Rai 3 Sopravvissute al 4,7%. Su Italia1 Interceptor 7,5%. Su Rete 4 Arrangiatevi 4,5% di share. Le news delle 20. Tg1 5,3 milioni e 23,2%. Tg5 4,549 milioni e 19,6%. TgLa7 1,336 milioni e 5,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto il momento del picco di L’Isola dei Famosi)