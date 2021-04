Ascolti tv analisi 27 aprile: Zingaretti batte la Champions, ma il Real non vale la Juve e neanche il Psg. Giordano a un nulla da Floris

Con La rete di protezione un Montalbano croccante come un arancino riscaldato batte la semi finale di Champions League senza italiane (anche sommando ascolto free e pay). Savino e Marcuzzi distanziano Brignano. Tra i ‘talkers’, in sovrapposizione è sostanziale pari tra La7 e Rete4, con Berlinguer in ritardo dopo Rai Parlamento e 'costretta', sforando, a fare protestare Mannoni.

Ascolti Tv talk politici, in sovrapposizione: Floris carico di ospiti fa il 5,41%, Giordano inventa e ‘delira’ quasi solingo col 5,38%. Più staccata Bianchina

Un Montalbano tutto sommato croccante ha battuto il calcio facilmente martedì 27 aprile. Il sedici marzo del 2020 La rete di protezione aveva esordito con 9,5 milioni di spettatori ed il 33,15% di share. Ieri, con la pandemia sempre in mezzo alla vita di tutti, al secondo passaggio lo stesso capitolo della saga di Vigata ha riscosso 4,7 milioni ed il 20,4%. Non si tratta di un record per le seconde visioni camilleriane, anzi, ma i tempi sono cambiati per tutti e ieri il prodotto Palomar aveva di fronte un avversario serio, anche se non al meglio delle proprie possibilità.

Potenziale Champions inespresso senza italiane. E il Real per ora tira meno del Psg

Staccata è infatti arrivata Real Madrid- Chelsea, semifinale di andata della Champions League, che su Canale 5 ha ottenuto 3,582 milioni di spettatori e il 13,8% di share. Lo stesso incontro, terminato uno a uno, ha conquistato su Sky 751mila spettatori ed il 2,9%. Il titolo di Rai1 vince quindi il confronto anche se si sommano le prestazioni free+ pay (4,333 milioni e 16,7%) di un incontro non spettacolare. Vale la pena di ricordare che il match dei quarti di finale di Champions League senza italiane, Psg-Bayern Monaco, aveva avuto 4,279 milioni di spettatori e il 15,9% di share. Che l’ultima partita con impegnato un nostro club, Real-Madrid-Atalanta, con la Dea eliminata dalla competizione, aveva conquistato su Canale5 4,289 milioni di spettatori e il 15,7% di share. Mentre era stata eclatante l’uscita di scena dei bianconeri dal torneo ai supplementari (Juventus-Porto aveva conquistato 6,3 milioni e 24,7% di share su Canale 5 e 1,5 milioni di spettatori ed il 6,1% su Sky).

Non hanno approfittato troppo dei risultati eccellenti ma contenuti delle ammiraglie Italia 1 e la seconda rete Rai. La seconda rete Mediaset, con Le Iene sempre più caratterizzate dagli scherzi, con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino alla conduzione, ha totalizzato 1,862 milioni di spettatori ed il 10,9% di share dopo l’apertura a 1,371 milioni e 5,2% (sette giorni prima il programma aveva avuto 1,764 milioni di spettatori ed il 10,3% di share dopo l’apertura a 1,5 milioni e 5,6%). Mentre dall’altra parte della barricata, Un’ora sola vi vorrei, con Enrico Brignano mattatore ha avuto 1,614 milioni di spettatori ed il 6,2% di share, mentre sette giorni prima era arrivato a 1,689 milioni di spettatori ed il 6,6% di share).

Tra i talk politici si è assistito ad un sostanziale equilibrio tra Floris e Giordano, ma con Berlinguer ritardata da Rai Parlamento. In sovrapposizione: Floris 5,41% e Giordano 5,38%. Se si calcola pure l’emissione dopo mezzanotte Mario 5,6% e Giova 5,3%. Su La7 a DiMartedì Giovanni Floris ha schierato il solito esercito di ospiti: Piercamillo Davigo, Antonella Boralevi, Dacia Maraini, Manuel Agnelli, Gaetano Pedullà, Ilaria D’Amico, Massimo Giannini, Bruno Tabacci, Momi El Hawi, Carlo Rovelli, Giuseppe Remuzzi, Antonio Caprarica, Monsignor Paglia, Giuliano Cazzola, Alfonso Celotto, Antonella Viola, Aldo Cazzullo, Elsa Fornero, Francesca Donato, Barbara Gallavotti, Pietro Senaldi, Andrea Crisanti, Stefania Salmaso, Biagio Passero, Sergio Rizzo. Il programma ha conseguito 1,193 milioni di spettatori ed il 5,4% (1,245 milioni di spettatori ed il 5,6% sette giorni prima).

Su Rete 4 Fuori dal coro, con Mario Giordano sempre minimalista in fatto di ospiti (Andrea Mangiagalli, Iva Zanicchi, Rita Dalla Chiesa e Vittorio Feltri) ma grande veicolo di effetti speciali umani e creativi perfetti per la condivisione social (imperdibile la sua clip di Ma la notte no…), ha raccolto 1,024 milioni di spettatori ed il 5,6% (1,117 milioni di spettatori ed il 6,1% sette giorni prima).

Mentre su Rai Tre #Cartabianca, con Bianca Berlinguer alla conduzione in partenza ritardata dopo Rai Parlamento, avendo tra gli ospiti Massimo Galli, Andrea Scanzi, Stefano Bonaccini, Fabrizio Pregliasco, Alessandro De Angelis, Vittorio Sgarbi, Vladimir Luxuria, Costantino Della Gherardesca, Elisabetta Gardini, Mia Ceran, Debora Serracchiani, Antonello Colonna, Enrico Lucci, Valerio Rossi Albertini, Jean Pierre Moreno, ha avuto 984mila spettatori ed il 4,9% dopo la presentazione a 616 mila e 2,3% (1,154 milioni di spettatori ed il 5,3% dopo la presentazione a 861 mila e 3,2% sette giorni prima).

Le altre partite di giornata. Amedeus fa il maramaldo con Striscina

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5,8 milioni di spettatori con il 21,8%. Su Canale 5 Striscina la Notizina 4 milioni di spettatori con uno share del 15,9%. Su Italia1 CSI 1,371 milioni di spettatori con il 5,2%. Su Rai3 Rai Parlamento Speciale 784mila spettatori e 3,1% fino alle 21.40. Su La7 Otto e Mezzo ha avuto 1,932 milioni e 7,4% di share. Su Rete4 Stasera Italia ha ottenuto 1,187 milioni di spettatori e 4,7% di share e 1,3 milioni e 4,9%. Su Rai2 Tg2 Post 962mila spettatori e 3,6% di share. Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2,969 milioni e 19,7%, L’Eredità 4,645 milioni e 24,4%. Su Canale 5 Avanti il primo 2,294 milioni di spettatori con il 15,9% di share e Avanti un altro 3,656 milioni di spettatori con il 19,8% di share. Su Rai3 TGR 3,066 milioni di spettatori con il 15,3%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina 12,3% e 18%, Storie Italiane 18,8% e 18,7%. Su Canale5 Mattino Cinque fa 18,2% nella prima parte, 18,3% nella seconda e 16,4% nel finale. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 3,7%. Su Rai3 Agorà 8% di share; Mi Manda RaiTre al 4,8%. Su La7 Omnibus 3,4%, Coffee Break 3,5%. A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 16,5%. Su Canale 5 Forum 18,5%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,5% nella prima parte e 6,2% nella seconda. Su Rete4 Il Segreto 1,5% di share e La Signora in Giallo 4,2%. Su La7 L’Aria che Tira 4,7% e 4,6%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro Giorno 14,4% e Il Paradiso delle Signore 18,8%. La Vita in Diretta 18,4% (presentazione 17,1%). Su Canale5 Beautiful 17,2%, Una Vita 17%, Uomini e Donne 22,4%, Amici di Maria De Filippi 19,3%, Isola dei famosi 18,9%, Daydreamer 17,8%, Pomeriggio Cinque 14,6% e 15,5%. Su Rai 2 Ore 14 4,9%, Detto Fatto 4,9% di share. Su Italia1 I Simpson 4,8% nel primo episodio e 5,6% nel secondo e 4,8%. Su Rai3 Geo 8% e 11,3% di share. Su La7 Tagadà 3,3% e Tagadoc 2,2%. In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 11,6% di share. Su Canale 5 Champions League 6,2%. Su Rai2 Fuori Tema 3,6%, Una pezza di Lundini 2,9%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 6,1%. Su Italia 1 APB 13,9% e 12,3%. Alle 20. Tg1 a 5,8 milioni e 25,2%; Tg5 a 4,832 milioni e 20,9%; e TgLa7 a 1,187 milioni e 5,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Fuori dal coro)