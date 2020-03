Ascolti Tv 16 marzo tutti i dati: Montalbano 9,5 milioni (33,2%), Harry Potter 3,7 (14,2%), Lo stagista inaspettato 2,3, Del Debbio 1,4, Moreno 1,1

Ascolti tv, dinamiche: Montalbano non fa il record, tra le famiglie va forte Harry Potter, che su Italia 1 corre immediatamente davanti al titolo di Canale 5 e passa al comando dopo Luca Zingaretti. Del Debbio davanti a Moreno

Il contesto: Montalbano, Del Debbio e Moreno extra, Licia Colò tre film

Giorni cupi per l’epidemia di Covid -19 e tv fortemente accesa anche lunedì 16 marzo. Alla sera, c’era la seconda puntata fresca di Montalbano su Rai1. Tre erano i film: la commedia Lo stagista inaspettato era la scelta di Canale 5, il titolo drammatico Carol su Rai3 e Harry Potter e la pietra filosofale su Italia1. Partita ‘speciale’ a due sull’approfondimento, con il corona virus ovviamente in primo piano: Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio su Rete4, Manuela Moreno con una versione estesa di Tg2 Post sulla seconda rete. Licia Colò con Eden su La7 completava il quadro.

Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste (e non) considerati gli ascolti ottenuti.

Graduatoria ascolti: La rete di protezione, poi La pietra filosofale, De Niro, Del Debbio e Moreno in fila

Su Rai1 la fiction Il commissario Montalbano-La rete di protezione, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo e Tuccio Musumeci guest star, ha ottenuto 9,496 milioni di spettatori e il 33,15% di share. Quindi per Frontiere, 2,447 milioni e 16,28%.

Su Italia 1 per il film fantasy Harry Potter e la Pietra Filosofale, con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e Maggie Smith, 3,689 milioni di spettatori e 14,22%; quindi per Legacies, 819mila e 8,9%.

Su Canale 5 per il più fresco Lo stagista inaspettato, con Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo, Adam Devine, Nat Wolff, 2,3 milioni ed 8,9%. Quindi per Tg5 Notte 836mila e 8,12%. Quindi per Draft Day, 423mila e 7,1% di share.

Su Rete 4 per Dritto e Rovescio, con Paolo De Debbio alla conduzione, 1,470 milioni di spettatori e 6,3% tra le 21.31 e le 24.50. Quindi per Sliding Doors 257mila e 4,18%.

Su Rai2 dopo Tg2Post Speciale, con Manuela Moreno alla conduzione fino alle 21.00 alle 23.41, 1,142 milioni e 4%. Per Aeon Flux, 274mila spettatori e 2,3%.

Su Rai Tre il film Carol ha ottenuto 588mila spettatori e 2%. Per Commissari 379mila e 1,6% e 499mila e 2,54%. Quindi per Linea Notte e 681mila e 5,66%.

Su La7 per Eden Missione Pianeta Speciale, con Licia Colò alla conduzione, 396mila e 1,6%. Quindi per TgLa7 Notte, 129mila e 1,29%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti.

Su Rai 1 per L’Eredità a 4,465 milioni e 19,4% e poi 6,079 milioni ed il 22,54%; su Canale 5 per Avanti il primo! 3,790 milioni e 16,98% e per Avanti un altro! 5,5 milioni e 21%. Su Rai3 Tg3 a 3,1 milioni e 12,4%; TgR 4,547 milioni e 16,4%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 1 milione e 3,6%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 a 7,6 milioni, Tg5 a 6,8, TgLa7 a 1,8

Per il Tg1 7,686 milioni di spettatori ed il 25,51%. Su Canale 5 per il Tg5 6,882 milioni e 22,64% di share. Su La7 TGLa7 1,837 milioni di spettatori e 6,04%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti. Amadeus a 6,3 milioni, Gruber a 2,4

Su Rai1 per I Soliti Ignoti 6,378 milioni e 20%; Camilleri racconta Montalbano a 8,546 milioni e 26,74%. Su Canale 5 per Striscia la Notizia 5,758 milioni e 18,1% di share. Su Rai Due per il Tg2 2,589 milioni e 8,27%; su Rai3 per Non ho l’età 1,5 milioni e 4,9%, per Un posto al sole 1,952 milioni e 6,12%. Su Rete 4 per Stasera Italia, con Barbara Palombelli alla conduzione, 1,690 milioni spettatori e 5,4% di share e 1,5 milioni e 4,77%. Su La7 Otto e mezzo a 2,428 milioni e 7,61%.

Emanuele Bruno

(In apertura Il commissario Montalbano ieri su Rai1)