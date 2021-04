Ascolti tv 6 aprile 2021: Leonardo batte anche il Real Madrid

Ascolti tv: la fiction di Rai1 davanti alla Champions League su Canale5

La serie tv internazionale su Leonardo da Vinci continua la cavalcata vincente, anche contro il calcio europeo, orfano però di squadre italiane. Così ieri sera Leonardo su Rai1 ha registrato il 21,8% di share media con 5,307 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la fiction aveva raccolto il 23,9% e 5,8 milioni.

Seconda posizione per la partita Real Madrid-Liverpool su Canale5 con il 12,45% e 3,341 milioni di tifosi collegati. Sette giorni fa l’ammiraglia Mediaset aveva portato a casa il 9,9% e 2,3 milioni con il film Ti presento Sofia.

Terza piazza per Le Iene Show su Italia1 con il 10,35% e 1,839 milioni di contatti. Martedì scorso lo stesso programma aveva fatto il 10,8% e 1,9 milioni.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio si piazza lo show comico Un’ora sola ti vorrei su Rai2 con il 6,73% e 1,816 milioni di spettatori, poi il talk show #Cartabianca su Rai3 al 5,27% e 1,175 milioni e diMartedì su La7 al 4,64% e 1,059 milioni.

Si chiude con il talk show Fuori dal coro su Rete4 con il 5,33% e 1,005 milioni di contatti, poi il film Man on fire – Il fuoco della vendetta su Nove con l’1,9% e 423 mila e Italia’s Got Talent – Best of su Tv8 all’1,6% e 397 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’Eredità su Rai1 al 23,5%, mentre Avanti un altro su Canale5 al 19,9%.

In access prime time Guess my age su Tv8 all’1,9% e 526 mila, mentre Deal with it su Nove al 2,1% e 581 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Leonardo)