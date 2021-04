Ascolti Tv 10 aprile: De Filippi doppia Gioè in replica e distanzia un Super Augias. Parma-Milan al 6% su Sky nel preserale

Prestazioni ancora eccellenti per la quarta puntata del talent su Canale 5. Amici serale con Alessandra Amoroso e Francesca Manzini tra gli ospiti di Maria De Filippi batte nettamente Sotto copertura su Rai1. Sul podio sale autorevolmente Corrado Augias con Firenze segreta.

La giornata sportiva – sabato 10 aprile – era caratterizzata dalle partite della Serie A, con in cartellone però alla sera ‘soltanto’ Udinese-Torino su Dazn. Rai1 con la replica di Sotto copertura provava a limitare il prevedibile strapotere di Maria De Filippi con Amici. Nella griglia poi, i telefilm su Rai2, i film family su Rete4 e Italia 1, mentre Rai3 con Città segrete e Corrado Augias ha visitato Firenze e Licia Colò su La7 ha parlato di cambiamento climatico con Leonardo Di Caprio e due docufilm.

Ecco la graduatoria per ascolti. Amici cala molto lievemente ma tramortisce Sotto copertura, in replica in versione film tv. Terzo Augias a Firenze

Su Canale 5 la nuova puntata del serale di Amici, con Maria De Filippi alla conduzione, tanti giovani talenti in gara (ieri eliminata Enula), vari coach, giurati speciali (Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia) e tra gli ospiti Alessandra Amoroso e Francesca Manzini, ha conseguito 5,734 milioni di spettatori ed il 26% tra le 21.23 e le 24.38 (sette giorni prima a 5,754 milioni di spettatori e il 27,4%).

Su Rai1 la replica della fiction Sotto copertura, in versione film tv, con Claudio Gioè, Alessandro Preziosi, Matteo Martari, Bianca Guaccero, Antonio Gerardi, ha avuto 3,125 milioni di spettatori e 13,8% tra le 21.32 e le 24.25.

Su Rai3 dalle 21.50 (dopo Le parole della settimana), Città Segrete-Firenze, con Corrado Augias alla conduzione, ha conquistato 2,248 milioni e 9,4% di share.

Su Rai2 il telefilm F.B.I. ha raccolto 1,364 milioni di spettatori e il 5,1%, Blue Bloods 1,3 milioni e 4,9%, e Instinct a 947mila spettatori e 3,9%.

Su Italia 1 per la prima tv della pellicola d’animazione, Wonder Park, 1,133 milioni e 4,3% di share.

Su Rete4 il film Bernadette-Miracolo a Lourdes, ha avuto 987mila spettatori e 4% di share.

Su La7 Speciale Eden-Un pianeta da salvare, con Licia Colò che ha presentato il documentario Before The Flood – Punto di non Ritorno, ha totalizzato 489mila e 1,9% di share.

Nel preserale su Sky Parma-Milan, finita con la vittoria per tre a uno dei rossoneri, ha avuto 1,067 milioni di spettatori ed il 6% di share.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Amici)