Ascolti Tv 9 aprile: Canzone Segreta cala ma vince. Bonolis (r) regge, Iene sul podio, poi Nuzzi e Crozza. Bene Zoro, Traviata meglio di TitoloV

Su Rai1 Serena Rossi a 3,8 milioni e 16,6%, su Canale5 Ciao Darwin in replica a 2,659 milioni e 14,1%. Su Italia1 Le Iene a 1,674 milioni e 9%. Su Rete4 Quarto Grado a 1,5 milioni e 7,6%. Su Rai2 Ncis 1,4 milioni e 5,1%. Su Nove Fratelli di Crozza 1,247 milioni e 4,7%, su La7 Propaganda Live 1, 041 milioni e 5,5%. Su Rai3 La Traviata 967mila e 3,9%

Ascolti, trend: Rimane maggioritario il pubblico di Serena Rossi, fa bene anche la replica di Bonolis e, soprattutto, dietro Le Iene, Gianluigi Nuzzi. Crozza paga un po’ l’assenza, bene Zoro, sorprende in positivo la scelta di Franco Di Mare

Archiviata Pasqua, in servizio Maurizio Crozza, chiuso per flop Titolo Quinto, venerdì 9 aprile nella giornata della dipartita di Filippo di Edimburgo, alla sera si è riproposta la sfida standard (o quasi) tra le generaliste: su Rai1 La Canzone Segreta, su Canale5 un’altra replica di Ciao Darwin, su Rai2 c’erano i telefilm Ncis e Clarice, e poi c’era la sfida tra Gianluigi Nuzzi, Le Iene, Diego Bianchi, con Franco Di Mare che invece si passava lo sfizio di mettere La Traviata in prime time sulla terza rete.

Questa è stata la graduatoria delle generaliste in prima serata per ascolti secondo i meter di Auditel.

Serena Rossi flette, Bonolis tiene, Le Iene sul podio. Tra le proposte outsider, Quarto Grado più in clima col momento

Su Rai1 la nuova puntata della novità La canzone segreta, con Serena Rossi alla conduzione (sorprese anche per lei) e tante emozioni per Orietta Berti, Belen Rodriguez, Ornella Muti, Eleonora Daniele, Marco Bocci e Alessio Boni, ha conquistato 3,8 milioni e il 16,6% (4 milioni ed il 17,4% due settimane prima).

Su Canale 5 Ciao Darwin – A Grande Richiesta, con Paolo Bonolis alla conduzione e Mature e giovani in sfida, a 2,659 milioni e 14,1%.

Su Italia1 Le Iene Show, con Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei alla conduzione, ha portato a casa 1,674 milioni di spettatori e il 9%.

Su Rete4 il rotocalco di cronaca nera e varia attualità Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alla conduzione, ha riscosso 1,5 milioni e 7,6%.

Su Rai2 il telefilm Ncis, a 1,4 milioni ed il 5,1% e Clarice a 838mila e 3,8%.

Su Nove Fratelli di Crozza, con Maurizio Crozza mattatore, ha riscosso 1,247 milioni e 4,7%.

Su La7 lo show Propaganda Live, con Diego Bianchi, Makkox, Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata tra gli ospiti, ha conseguito 1,041 milioni di spettatori con uno share del 5,5%.

Su Rai3 l’ambiziosa scelta di trasmettere il film opera, La Traviata, diretto da Mario Martone, ha avuto 967mila spettatori ed uno share del 3,9%, facendo molto meglio del cancellato Titolo V.

Emanuele Bruno

(nella foto un frangente de La canzone segreta)