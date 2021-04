Ascolti Tv 2 aprile: Papa Francesco a 5 milioni con la Via Crucis. Bonolis in replica parte dopo e fa 2,9 mln. Il film di Rai2 precede Le Iene e Zoro

Su Rai1 Via Crucis a 4,973 milioni e 18,8% e su Canale5 Ciao Darwin in replica a 2,889 milioni e 15,9%. Su Rai2 Quel che veramente importa 1,814 milioni e 7,4%. Su Italia1 Le Iene a 1,650 milioni e 9,3%. Su Rete4 Il re dei re a 1 milione e 5%.

Ascolti, venerdì santo: l’anno scorso il rito officiato nel pieno della pandemia aveva raccolto quasi 8 milioni di spettatori.

La sera del venerdì santo – il 2 di aprile – con Papa Francesco su Rai1 col rito della Via Crucis e tanti film intonati alla giornata, su Nove andava ancora in onda in replica Maurizio Crozza per il caso di covid all’interno della produzione di Nove. Su Canale5 c’era un’altra replica di Ciao Darwin, su Rai2 c’era il il titolo drammatico Quel che veramente importa, su Rai3 il docufilm di Domenico Iannaccone, l’Odissea, e su Rete4 Il re dei re. E poi c’erano Le Iene e Diego Bianchi a completare il quadro.

Questa è stata la graduatoria delle generaliste in prima serata per ascolti secondo i meter di Auditel. La Via Crucis in vetta fino alle 22.10, poi quando Rai1 passa ad un altro programma sul Papa la platea vede in maggioranza la replica di Ciao Darwin, Tv contro web

Su Rai1 da San Pietro, il Rito della Via Crucis officiato da Papa Francesco, in onda dalle 20.51 alle 22.10, ha conquistato 4,973 milioni e il 18,8% (7,927 milioni con uno share del 25,58% il numero di telespettatori record che lo aveva seguito l’anno scorso, per la prima volta senza la partecipazione dei fedeli).

Su Canale 5 Ciao Darwin – A Grande Richiesta, con Paolo Bonolis alla conduzione e Tv e Web in sfida, in onda dalle 21.51 alle 24.57, a 2,889 milioni e 15,9%.

Su Rai2 il film Quel che veramente importa, Oliver Jackson-Cohen e Camilla Luddington a 1,814 milioni ed il 7,4%.

Su Italia1 Le Iene Show, con Matteo Viviani, Filippo Roma e Giulio Golia alla conduzione, ha portato a casa 1,650 milioni di spettatori e il 9,3% (sette giorni prima 1,443 milioni di spettatori ed il 7,9%).

Su La7 lo show Propaganda Live, con Diego Bianchi, Makkox, Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata tra gli ospiti, ha conseguito 1,031 milioni di spettatori con uno share del 5,6%.

Su Rete4 il film Il re dei re, con Jeffrey Hunter e Siobhan McKenna ha riscosso 1 milione e 5%.

Su Nove la replica di Fratelli di Crozza, con Maurizio Crozza mattatore, ha riscosso 838 mila e 3,3%.

Su Rai3 il docufilm L’Odissea, con Domenico Iannaccone a rappresentare e raccontare il mondo della disabilità mentale, ha avuto 496mila spettatori ed uno share del 2,1%.

Emanuele Bruno

(nella foto un frangente de La Via Crucis)