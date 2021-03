Ascolti Tv 19 marzo: La Canzone Segreta cala di due punti, ma batte Bonolis in replica. Poi Iene, Crozza e Nuzzi, The Good Doctor e Zoro

Con il calcio a proporre Parma-Genoa, su Rai1 Serena Rossi a 3,984 milioni e 17,4% e su Canale5 Ciao Darwin in replica a 2,458 milioni e 13,4%. Su Italia1 Le Iene a 1,443 milioni e 7,9%. Su Rete4 Quarto Grado a 1,327 milioni e 6,8%. Su Rai2 The Good Doctor 1,396 milioni e 5,1%. Su Nove Fratelli di Crozza 1,376 milioni e 5,3%.

Ascolti tv, trend: nella giornata delle misure economiche del governo Draghi, alla verifica della seconda puntata, il nuovo show di Rai1 sfrutta ancora la competitività ridotta di Canale5.

Speciali su La7 e Rete 4, ieri pomeriggio, per il documento economico dell’esecutivo di Mario Draghi, presentato alla fine con più di un’ora di ritardo rispetto al previsto nella giornata di San Giuseppe. Con Parma-Genoa su Sky nel carnet calcistico, venerdì 19 marzo alla sera su Rai1 è andata alla verifica della seconda puntata (4,168 milioni ed il 19,3% all’esordio) La Canzone Segreta. Canale 5 è rimasta sempre sula linea della programmazione al risparmio, con un’altra replica di Ciao Darwin. Il resto della griglia? Su Rai2 c’era il telefilm The Good Doctor, e poi c’era la sfida tra Gianluigi Nuzzi, Le Iene, Diego Bianchi e Titolo Quinto, ma con Propaganda Live che subiva la concorrenza più diretta di Nove.

Questa è stata la graduatoria delle generaliste in prima serata per ascolti secondo i meter di Auditel. Serena Rossi si conferma, ma distribuisce il 2% di share tra le varie opzioni outsider fresche. Le Iene crescono e salgono sul podio

Su Rai1 la seconda puntata della novità La canzone segreta, con Serena Rossi alla conduzione e tante sorprese per Mika, Romina Power, Ciro Ferrara, Marcella Bella, Carolyn Smith e Michele Placido, ha conquistato 3,984 milioni ed il 17,4%, in calo di due punti rispetto all’esordio.

Su Canale 5 Ciao Darwin – A Grande Richiesta, con Paolo Bonolis alla conduzione e un the best of dello storico programma, 2,458 milioni di spettatori con uno share del 13,4% (praticamente stesso risultato di sette giorni prima).

Su Italia1 Le Iene Show, con Matteo Viviani, Filippo Roma e Giulio Golia alla conduzione, ha portato a casa 1,443 milioni di spettatori ed il 7,9%.

Su Nove la nuova puntata stagionale di Fratelli di Crozza, con Maurizio Crozza mattatore, ha riscosso 1,376 milioni e 5,3% di share.

Su Rete4 il rotocalco di cronaca nera e varia attualità Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alla conduzione, cn in primo piano il caso di Peter Neumair e Laura Perselli, dopo la confessione del figlio della coppia, Benno, ha riscosso 1,327 milioni di spettatori con 6,8% di share.

Su Rai2 il telefilm The Good Doctor4, a 1,396 milioni ed il 5,1% e The Resident2 a 1,1 milioni e 5,2%.

Su La7 lo show Propaganda Live, con Diego Bianchi, Makkox, Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata tra gli ospiti, ha conseguito 1,039 milioni di spettatori con uno share del 5,7%.

Su Rai3 la trasmissione di approfondimento a taglio territoriale, Titolo Quinto, con Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti alla conduzione, ha avuto 463mila spettatori ed uno share dell’1,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un frangente finale de La canzone segreta)