Calcio in tv: hanno vinto Dazn e Tim, alleati anche nella distribuzione. Cosa farà ora Sky?

Dazn ha i diritti della Serie A per il triennio 2021-2024

Come al solito in Italia si è andati per le lunghe, ma alla fine oggi è arrivato il verdetto. La Lega Serie A ha deciso oggi di assegnare, con 16 club a favore e 4 contro, i diritti televisivi del nostro Campionato di calcio per i prossimi tre anni, 2021-2024 a Dazn, OTT spagnolo che opera in Italia già dal 2018 e che ha in Diletta Leotta il volto di punta e in Pierluigi Pardo la voce delle partite di cartello. Dazn avrà quindi 10 partite a giornata del Campionato di Serie A, di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva.

Battuto lo storico operatore che da anni si aggiudicava i diritti, ovvero Sky, che subisce davvero un brutto colpo, visto che il calcio è da sempre la sua killer application per mantenere la massa critica di circa 5 milioni di abbonati.

L’alleanza con Tim

Come si sapeva, Tim ha finanziato Dazn per quasi metà dell’offerta di 840 milioni di euro con cui ha battuto la concorrenza di Sky e alla luce di questo è stato annunciato, subito dopo il verdetto della votazione di Lega, che Dazn e Tim hanno firmato un accordo di distribuzione che porta su TimVision i contenuti del servizio streaming per i prossimi tre anni.

Tim sarà l’operatore di telefonia e Pay Tv di riferimento per l’offerta dei contenuti di Dazn in Italia. La nuova partnership sarà attiva a partire da luglio 2021 e ai clienti Tim saranno riservate offerte dedicate per il servizio Dazn che include le partite della Serie A. Molti abbonati che, presumibilmente, andrà a sottrarre a Sky. La pay tv satellitare ora dovrà reagire per evitare un’emorragia molto pericolosa, che potrebbe mettere a rischio l’intero business: quello televisivo e quello delle tlc.

@AndreaAAmato

(Nell’immagine il logo di Dazn)