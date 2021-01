Discovery+ arriva anche su TimVision

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: 8 mila ore di intrattenimento, 3 mila ore di serie complete e 2.300 ore di contenuti in anteprima digitale fra intrattenimento, lifestyle, true crime, natura, avventura. Poi ci sono Nove, Real Time, Dmax, Giallo, Food Network, Hgtv – Home&Garden Tv, Motor Trend, Frisbee e K2, oltre ai migliori contenuti on demand disponibili per 7 giorni in piattaforma.

ItaliaOggi, pagina 20, di Andrea Secchi.

Al via la partnership fra Tim e Discovery con cui a piattaforma streaming della società di tlc avrà tutti i contenuti del servizio online del gruppo guidato in Italia da Alessandro Araimo, Discovery+, oltre a tutti i canali del digitale terrestre. Un accordo operativo da ieri, ma anticipato già a inizio dicembre dal capo mondo del gruppo televisivo, David Zaslav, quando ha annunciato il lancio del servizio streaming globale che in Italia ha sostituito DPlay.

TimVision arricchisce in questo modo la propria offerta primaria, dal momento che i contenuti di Discovery saranno compresi nell’abbonamento, e dal canto suo Discovery+, partito nella nuova veste il 5 gennaio in Italia, raggiungerà da subito i clienti dell’operatore. La strategia degli accordi con grandi player è stata seguita da Zaslav in altri importanti mercati: negli Usa il partner per il lancio è stato Verizon, in Regno Unito e Irlanda è stato Sky già a fine ottobre. A proposito di Sky, a guidare TimVision è arrivata da questo mese Antonella Dominici, manager di lungo corso della media company di Comcast che è stata a capo di Now Tv nei primi anni del lancio e da ultimo senior director content proposition marketing e commercial.

TimVision cambia pelle

In Tim è ora vice presidente TimVision and entertainment products (nella direzione brand strategy, media e multimedia entertainment con a capo Luca Josi) e sostituisce Andrea Fabiano, diventato vice president strategy e transformation. Un passaggio un po’ a sorpresa, ma probabilmente giustificato dal fatto che Tim nell’ultimo anno ha subito un cambiamento di strategia importante: da servizio streaming chiuso stile Netflix si è via via trasformato in aggregatore delle migliori offerte sul mercato (pur avendo propri contenuti sebbene meno ampi rispetto alle ambizioni dell’inizio), probabilmente una conformazione più adatta per un prodotto di una telco.

Fabiano, che arrivava dalla direzione di Rai1, mantiene così un ruolo di visione anche se non strettamente legato ai contenuti. Tornando all’accordo, Timvision avrà 8.000 ore di intrattenimento, 3.000 ore di serie complete e 2.300 ore di contenuti in anteprima digitale fra intrattenimento, lifestyle, true crime, natura, avventura. Poi ci sono Nove, Real Time, Dmax, Giallo, Food Network, Hgtv – Home&Garden TV, Motor Trend, Frisbee e K2, oltre ai migliori contenuti on demand disponibili per 7 giorni in piattaforma. Importante il capitolo sport nell’anno delle Olimpiadi di Tokyo: già TimVision aveva l’accordo per Eurosport Player che è stato rinnovato.

(Nell’immagine il logo di TimVision)