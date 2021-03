Ascolti Tv 5 marzo: alla quarta prova Sanremo 2021 si risveglia, ma non troppo. Bova e Nuzzi sul podio

Ascolti Tv, trend: a non reggere è soprattutto il confronto con Ama/Fiore 2020 (al 53,3%)

La settimana scorsa c’era stato l’ultimo match tra Milly Carlucci su Rai1 e Alfonso Signorinini su Canale 5. Stavolta – venerdì 5 marzo – la quarta serata del Festival di Sanremo si è trovata di fronte dei film su Rai2, Rai3 e Italia1, una fiction in replica su Canale5, nonché Gianluigi Nuzzi su Rete4, Diego Bianchi su La7, Maurizio Crozza in replica su Nove.

Questa è stata la graduatoria delle generaliste in prima serata per ascolti secondo i meter di Auditel.

Su Rai1 la quarta serata del Festival di Sanremo, con Amadeus e Fiorello alla conduzione, a fianco Beatrice Venezi, Barbara Palombelli e Zlatan Ibrahimovic, Achille Lauro in supporto col suo ‘quadro’, Gaudiano vincitore tra le Nuove Proposte, e tra gli ospiti anche Matilde Gioli, Enzo Avitabile, Alessandra Amoroso e Mahmood, ha portato a casa questo bilancio: Sanremo Start fino alle 21.20 ha ottenuto 9,6 milioni di spettatori e 33,8%. La quarta serata complessivamente ha avuto 8,014 milioni di spettatori con il 44,7%. In particolare la prima parte – dalle 21.25 alle 23,38 – ha riscosso 11,1 milioni di spettatori ed 43,3%, la seconda parte – dalle 23.42 alle 25.59 – ha conseguito 4,980 milioni di spettatori ed il 48,2%. L’anno scorso Ama e Fiore avevano riscosso 9,5 milioni di spettatori ed il 53,3%, che in termini di share era stato il migliore risultato degli ultimi venti anni.

Su Canale 5 la replica di Ultimo-L’Occhio del falco, con Raoul Bova, ha avuto 1,534 milioni di spettatori con uno share del 6,9%.

Su Rete4 il rotocalco di cronaca nera e varia attualità Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alla conduzione, ha riscosso 1,283 milioni di spettatori con il 6% di share.

Su La7 lo show Propaganda Live, con Diego Bianchi, Makkox, Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata tra gli ospiti, ha conseguito 848ila spettatori con uno share del 4%.

Su Rai3 la pellicola L’amore bugiardo-Gone Girl, con Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris e Tyler Perry, ha avuto 817mila spettatori ed uno share del 3,3%.

Su Rai2 il film Valerian e la città dei mille pianeti, con Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna e Ethan Hawke, ha prodotto 737mila e il 2,8%.

Su Italia1 il film Shining-Extended edition, con Jack Nicholson, Shelley Duvall, ha portato a casa 722mila spettatori ed il 2,9%.

Su Nove la replica di Fratelli di Crozza, con Maurizio Crozza mattatore, ha riscosso 644mila e 2,4% di share.

Emanuele Bruno

(Nella foto un frangente finale del Festival di Sanremo)