Ascolti tv 1 marzo analisi: Ricciardi vince senza catarsi, GFVIP a Tommaso con metà platea. Porro sul podio con Bertolaso e Salvini

Ascolti Tv: prima parte della serata per Guanciale, poi in solitario Signorini vola. Dietro le ammiraglie c’è Porro che nel periodo in sovrapposizione fa il 5,7% e batte Iacona (5%).

Rimandata alla seconda stagione la catarsi, che i numeri dei meter dicono che sicuramente ci sarà. Il povero barone e commissario impersonato da Lino Guanciale chiude la prima trionfale annata in tv tra le disgrazie: l’innamorata giovane bacia un altro, gli muore la tata, si perde la festa che il personaggio interpretato da Serena Iansiti ha organizzato per lui. Ma Auditel lo consacra. Ieri – lunedì 1 marzo – Il Commissario Ricciardi ha chiuso sfiorando i 6 milioni ed il 25% di share. Con un bilancio in crescendo che lascia intendere che ci sia ancora un enorme potenziale da esplorare per la storia ed il personaggio di Maurizio De Giovanni. Ha fatto bene ma non benissimo anche la finale de Il Grande Fratello Vip, cresciuta fino a quota 4,3 milioni ed il 25,4% chiudendo bottega alle 25.28 dopo avere toccato il 45% di share sull’incoronazione di Tommaso Zorzi campione. E’ vero che GFVip 4 mercoledì 20 aprile 2020 aveva chiuso i battenti con 4,544 milioni di spettatori ed il 23,17% di share con la vittoria di Paola Di Benedetto, ma è anche vero che quella appena terminata è un’edizione aurea per Cologno: 3,3 milioni di spettatori ed il 19% di media confrontandosi per sei mesi con le fiction super del lunedì di Rai1 e mettendo duramente alla prova gli show di Stefano Coletta al venerdì. Il discorso, forse, più generale da fare, è quello sul complesso della linea editoriale dell’ammiraglia. Quanto pop (con i reality) & shock (con Barbara D’Urso) può essere la rete di riferimento di Cologno, che ha nella linea defilippiana il suo apparente baricentro?

Bertolaso e Salvini battono gli haters. Male Atlantide su Kashoggi

L’altra partita chiave di serata è stata quella dell’informazione. Finita con un quasi pareggio. I numeri ‘secchi’ di Auditel dicono: Presa Diretta, con la squadra di Riccardo Iacona che ha fatto il punto su haters e web, ha avuto 1,256 milioni ed il 5% (in calo di tre decimali rispetto a sette giorni prima); Quarta Repubblica con Matteo Salvini e Guido Bertolaso è arrivato a 1,207 milioni di spettatori e il 5,65% di share (1,041 milioni di spettatori e il 5,44% di share sette giorni prima). In sovrapposizione però è chiaro il vantaggio di Nicola Porro (1,443 milioni e 5,7%) su Iacona (1,254 milioni e 5%). Quarta Repubblica è arrivato a 1,9 milioni con Bertolaso, e quasi a 1,7 milioni più tardi con Salvini. Distantissimo da i primi è arrivato Andrea Purgatori (su La7 Atlantide a 473 mila e 2,6% parlando del caso Kashoggi). Meno interessante, infine, è stata la partita tra Italia 1 (Brick Mansions a 1,072 milioni di spettatori e 4,2%) e i telefilm di Rai2 (Ncis a 1 milione e 3,9% con i primi due episodi).

Le altre partite di giornata. Amadeus stacca Striscia, Insinna corre, bene Panicucci, Il paradiso delle signore, Uomini e donne

In access. Su Rai1 Prima Festival ottiene 4,749 milioni di spettatori con il 17,7%. I Soliti Ignoti – Il Ritorno 5,465 milioni di spettatori e 19,9%. Su Canale5 Striscia la Notizia 4,753 milioni di spettatori con il 17,33%. Su Italia1 C.S.I. 1,358 milioni di spettatori con il 4,94%. Su Rai3 Che Succ3de? 1,574 milioni di spettatori e 5,9% e Un Posto al Sole 1,823 milioni di spettatori e 6,6%. Su La7 Otto e Mezzo 2,166 milioni di spettatori e 7,9%. Su Rete4 Stasera Italia 1,441 milioni e 5,4% nella prima parte e 1,258 milioni di spettatori e 4,6% nella seconda parte.

In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,395milioni di spettatori e 19,4%, L’Eredità 5,1 milioni di spettatori e 23,63%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2,580 milioni di spettatori e 14,9%, Caduta Libera 3,684 milioni di spettatori con il 17,3%. Su Rai3 il TGR 3,570 milioni di spettatori e 15,7%.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina 13% e 16,6%; Storie Italiane 17,5% e 15,7% di share. Su Canale5 Mattino Cinque 18,9%, 18%, e 13,6%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 3,55%. Su Rai3 Agorà 8,4% di share, Mi Manda RaiTre 5,44%. Su La7 Omnibus 3,7%, Coffee Break 4,4%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno 14,5%. Su Canale 5 Forum 16,3%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,7% e 8,3%. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,5%. Su Rai3 Elisir 6,6%, Quante Storie 6,6%. Su Rete4 Il Segreto 1,4% di share, La Signora in Giallo 4,4%. Su La7 L’Aria che Tira 6% e 5,1%.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno 13,5%, Il paradiso delle signore 19,1% e Vita in diretta 16,9% di share. Su Canale5 Beautiful 16,9%, Una Vita 17,8%, Uomini e donne 24%, Amici 20,15%, il Grande Fratello Vip 19,6%, Daydreamer 18,6%, Pomeriggio Cinque 15,3% e 15,2%. Su Rai 2 Ore 14 3,3%; Detto fatto 4,6%. Su Rai3 Geo 6,5% e 11,2%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,9%. Su La7 Tagadà 3,5% e Tagadoc 1,6%.

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 8,84%. Su Canale 5 il Tg5 21,76%. Su Rai2 Magazzini musicali 1,6%. Su Rai 3 Dottori in corsia 3,75%. Su Italia1 Tiki Taka 4,7% e 3% di share.

Alle 20.00: Tg1 6,3 milioni e 24,7%, Tg5 5,2 milioni e 20,1%; TgLa7 a 1,4 milioni e 5,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento de Il Grande Fratello Vip)