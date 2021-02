Ascolti Tv 26 febbraio: Carlucci (4,3 mln e 20,7%) chiude battendo Signorini (3,6 mln e 19,3%). Crozza davanti a Nuzzi, Zoro, Giacobbo

Ascolti, trend: lo show fantasmagorico di Rai1 si chiude con la vittoria del Pappagallo (Red Canzian), il reality invece elimina Samantha De Grenet e Rosalinda Cannavò.

Il quinto match tra Milly Carlucci su Rai1 e Alfonso Signorinini su Canale 5, si è tenuto in una serata – quella di venerdì 26 febbraio – decisiva o quasi per entrambi gli show. Il cantante mascherato ha infatti celebrato con l’ultima puntata la vittoria de il Pappagallo, Red Canzian, mentre Grande Fratello Vip ha raccontato l’eliminazione in semifinale di Rosalinda e Samantha, con Andrea e Tommaso al televoto. Il resto della griglia? Su Rai2 c’era il telefilm The Good Doctor, e poi c’era la sfida tra Gianluigi Nuzzi, Roberto Giacobbo, Diego Bianchi e Titolo Quinto, ma con Propaganda Live che subiva la concorrenza più diretta di Nove.

Questa è stata la graduatoria delle generaliste in prima serata per ascolti secondo i meter di Auditel. Carlucci con Canzian smascherato batte il GfVip

Su Rai1 la finale dello show Il cantante mascherato, con Milly Carlucci supportata da Francesco Facchinetti, Patty Pravo, Flavio Insinna, Costantino della Gherardesca, Caterina Balivo, ha conquistato 4,3 milioni ed il 20,7% (3,743 milioni e 17,4% sette giorni prima) tra le 21.41 e le 24.16.

Su Canale 5 la semifinale di Grande Fratello Vip, con Alfonso Signorini alla conduzione e Pupo e Antonella Elia opinionisti, ha avuto (sette giorni prima 3,593 milioni di spettatori con uno share del 19,3% tra le 21.48 e le 25.05).

Su Nove la nuova puntata stagionale di Fratelli di Crozza, con Maurizio Crozza mattatore, ha riscosso 1,452 milioni e 5,6% di share.

Su Rai2 il telefilm The Good Doctor, a 1,468 milioni ed il 5,5% e The Resident a 1,021 milioni e 4,6%.

Su Rete4 il rotocalco di cronaca nera e varia attualità Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alla conduzione, ha riscosso 1,2 milioni di spettatori con 5,9% di share.

Su La7 lo show Propaganda Live, con Diego Bianchi, Makkox, Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata tra gli ospiti, ha conseguito 1,070 milioni di spettatori con uno share del 5,6%.

Su Rete4 l’ultima puntata del documagazine Freedom-Oltre il confine, con Roberto Giacobbo alla conduzione, ha portato a casa 930mila spettatori ed il 5,1%.

Su Rai3 la trasmissione di approfondimento a taglio territoriale, Titolo Quinto, con Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti alla conduzione, ha avuto 542mila spettatori ed uno share del 2,4%.

Emanuele Bruno

(nella foto il frangente finale de Il Cantante Mascherato)