Ascolti tv 2 marzo 2021: Sanremo 2021 fa peggio dell’anno scorso

Ascolti tv: il secondo Festival di Amadeus non migliora quello del 2020

Doveva essere il Sanremo in lockdown, tutti davanti alla televisione, e quindi nonostante tutti i problemi doveva dilagare in Auditel e invece così non è stato. Ieri sera il Festival ha infatti registrato nella prima parte il 46,35% di share media con 11,176 milioni d’italiani collegati e 47,77% e 4,212 milioni nella seconda parte dopo mezzanotte. La media è del 46,90% con 8,331 milioni. Un anno fa Amadeus e Fiorello avevano portato a casa il 51,25% e 12,479 milioni nella prima parte e il 56,22% e 5,697 milioni nella seconda. Nella classifica delle prime serate quello di ieri è il 16esimo debutto dal 1998 a oggi. La prima serata del 2020 è la sesta in classifica. Dal 2010 a oggi nessuno ha fatto peggio nella media della serata, anche il Baglioni Bis nel 2019 aveva raccolto 8,7 milioni nell’arco della serata.

Dietro, per così dire, si è piazzato il film La vita è una cosa meravigliosa su Canale5 con il 6,47% e 1,568 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto il 14,07% e 3,6 milioni con la partita Lazio-Bayern Monaco.

Medaglia di bronzo per Le Iene raccontano un anno di Covid su Italia1 al 5,22% e 977 mila contatti. Sette giorni fa Le Iene Show aveva portato a casa l’8,32% e 1,3 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

La classifica prosegue con il talk show diMartedì su La7 al 3,65% e 895 mila spettatori, poi Sempre più Fuori dal coro su Rete4 con il 4,01% e 835 mila e il film Il tuo ex non muore mai su Rai2 al 2,75% e 731 mila.

Chiudono il talk show #Cartabianca speciale su Rai3 al 3,03% e 723 mila contatti, poi il film Caos sul Nove all’1,29% e 322 mila e Il mistero di Ragnarok su Tv8 allo 0,87% e 233 mila.

L’anticipo di Serie A Juventus-Spezia sui canali Sky Sport ha registrato il 4% di share media.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 24,1%, mentre Caduta libera su Canale5 al 18,4%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Amadeus e Fiorello)