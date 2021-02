Grande Fratello: 16 milioni di voti per mandare Zorzi in finale. E il sistema va in tilt

Il Grande Fratello Vip andrà in onda domani sera su Canale5

Il numero è davvero impressionante: più di 16 milioni di televoti in soli tre giorni, nella scelta che ha mandato Tommaso Zorzi in finale al Grande Fratello Vip, nell’edizione più lunga di sempre del reality show di Canale5. Statisticamente si direbbe quasi un italiano su quattro ha votato nel programma di Alfonso Signorini, ma sappiamo che non è così. Via SMS, infatti, ognuno può esprimere 7 voti e anche sul sito grandefratello.mediaset.it, sull’App Medaiset Play e sulle Smart tv è possibile votare più volte. Ma nonostante questo, il numero fa impressione ed è strano che non sia stato strombazzato in trasmissione dal conduttore, che nelle puntate precedenti, quando avevano raggiunto la cifra di 8 milioni di voti, lo avevano giustamente comunicato con molta enfasi.

Il sito in tilt

Nell’era dei social si sa che ci sono i famosi BOT, ovvero software che gestiscono più profili, anche fasulli, contemporaneamente, e chissà se quel numero incredibile di voti è stato generato in parte dai BOT. Un altro elemento che fa pensare è che il televoto sul sito ufficiale della trasmissione è disattivo da ieri.

Quindi, se si vuol scegliere se salvare Giulia Salemi o Stefania Orlando non lo si può fare attraverso web, perché compare l’annuncio: «Il servizio di televoto online è momentaneamente sospeso per un problema tecnico». Funziona invece quello a pagamento via SMS, o così pare, perché arriva la risposta automatica del servizio. A questo punto Canale5 ed Endemol devono decidere cosa fare di questa votazione, se annullarla (come forse sarebbe giusto), o tenerla buona e quindi poi rischiare accese polemiche e magari ricorsi delle sempre solerti associazioni dei consumatori.

Hannibal

(Nell’immagine la schermata del sito del Grande Fratello Vip)