Gli insulti a Giulia Salemi ci insegnano che c’è ancora molto da fare contro l’odio social

La concorrente del Grande Fratello Vip è vittima di un’inspiegabile campagna d’odio, solo per aver iniziato una love story con il coinquilino Pierpaolo Pretelli. Giovani, belli, single e in cattività da mesi: dov’è il problema?

Questa sera la nuova puntata del Grande Fratello Vip su Canale5

«Cagna in calore… Ah no, cagna nel canile», «Vergognosa», «Non sa fare altro che farsi le storielle nei reality». Questi sono solo alcuni, quelli pubblicabili, degli insulti indirizzati a Giulia Salemi sui social network, rea di aver intrapreso un flirt dentro la casa del Grande Fratello Vip con un altro concorrente. Lei, influencer 27enne single, e lui, Pierpaolo Pretelli 30 anni primo “velino” di Striscia la Notizia a sua volta single, starebbero indignando gli odiatori compulsivi del web per una banalissima love story nata durante l’interminabile reality show.

La versione amichevole del rapporto tra i due è stata ribaltata grazie a un “gioco di baci” proposto dalla produzione del programma, che, per allontanare la noia dal pubblico e dai concorrenti, è solita buttare benzina sul fuoco della passione. Normale amministrazione per chi partecipa a un reality. Ciò che non è normale è quello che accade dopo, nelle piazze forcaiole virtuali, dove dietro tastiere consumate dall’odio e dalla frustrazione tutti vogliono essere protagonisti di questa messa laica, sgomitando per salire sul pulpito e urlare il proprio insulto gratuito.

Chi è pro e chi contro

A prendere le difese della Salemi si è pronunciata anche Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello 20 anni fa, protagonista della prima “capanna dell’amore” con il compianto Pietro Taricone, che sempre sui social ha scritto: «Io non ho subito sulla mia pelle tutta la rabbia e la frustrazione della gente, i fan ci sono sempre stati, ma mai così cattivi. Ho letto la qualsiasi sulla concorrente Giulia Salemi, forse perché donna, i giudizi sulla sua persona mi hanno disgustata».

Come contraltare c’è Salvo Veneziano, allora coinquilino della Plevani e oggi eliminato dal Grande Fratello Vip per frasi sessiste, che ha pubblicato un video dell’edizione spagnola del reality, in cui la Salemi si apparta sotto una “capanna dell’amore” con un concorrente. La didascalia recita: «Non sapevo che Giulia Salemi fosse pure famosa in Spagna…», ma è evidente che l’intento è quello di aizzare gli hater ancora di più.

La storia d’amore di Salemi e Pretelli non è certo un tema, ci mancherebbe, al massimo con un po’ di snobismo si potrebbe definire un cliché, ma dietro ci sarebbe solo tanta invidia verso la loro giovinezza e la loro bellezza. Perché di scandaloso c’è ben poco, diciamocelo. L’ignoranza rabbiosa, invece, è un problema sempre più fuori controllo e prima la supereremo, prima diventeremo persone migliori.

@AndreaAAmato

(Nella foto Giulia Salemi e Piepaolo Pretelli)