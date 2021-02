Vuoi vedere che Rete4 sorpassa Italia1?

Crescono gli ascolti della tv: +9,4%

Italia Oggi, pagina 19, Claudio Plazzotta.

Gennaio 2021 conferma la tendenza di aumento dei telespettatori medi davanti alla tv, con un pubblico di 12 milioni nelle 24 ore (+9,4% sul gennaio 2020) e di 27,5 milioni in prima serata (ancora +9,4% sullo stesso mese 2020). Le due ammiraglie, Rai1 e Canale5, perdono entrambe un punto di share in prime time, con la prima rete di viale Mazzini a quota 18,8% di share e Canale5 al 14,7%. In casa Rai bene soprattutto Rai3, al 7,7% medio nelle 24 ore (cresce di 0,7 punti) e al 6,4% in prima serata, che consentono al canale diretto da Franco Di Mare di essere la terza forza assoluta. Da segnalare anche il notevole balzo di Rai News24, che passa dallo 0,59% medio nelle 24 ore del gennaio 2020 allo 0,86% del gennaio 2021.

In casa Mediaset detto del calo di Canale5, prosegue il momento no di Italia1, al 5% di share in prima serata (0,5 punti in meno) e ormai tallonata da vicinissimo non solo da La7 (4,96%), ma pure dalla sorella Rete4, che chiude gennaio con un 4,76% medio. Bene Iris, che si conferma all’1,6% in prime time, e pure Mediaset Extra, che supera l’1% nelle 24 ore (0,4 punti in più) sull’onda del Grande Fratello. In generale, i programmi Rai catturano il 36% di share nelle 24 ore e quasi il 37% in prima serata, mentre l’insieme dei canali Mediaset è al 32% nelle 24 ore e quasi al 33% in prime time.

Il terzo polo televisivo italiano è Discovery, che però ha un gennaio in discesa, col 7% totale nelle 24 ore (0,5 punti in meno), il 5,4% in prima serata (0,6 punti di calo) e il 7,7% in seconda serata (0,3 punti in meno). Nove si conferma di un soffio sopra Tv8 di Sky nelle 24 ore: 1,72% vs 1,69%. Il totale dei canali Sky è al 6,2% di share nelle 24 ore (scende di 0,7 punti), al 6,5% in prima serata (0,5 punti in meno), e al 6,8% in seconda serata (1,1 punti in meno), a conferma di un momento complicato per la piattaforma di Comcast, soprattutto per i due brand in chiaro (e infatti di recente c’è stato il cambio di direzione). Volano gli ascolti medi di Sky Sport Serie A, a quota 198.680 unità in prima serata (+45,3% sul gennaio 2020), bene Sky Sport Uno a 113 mila (+11,3%), con il canale di Dazn su Sky a 87.479 unità (+6,8%). Da evidenziare anche l’ottimo +29% di SkyUno, con un intrattenimento di prima serata a quota 185.734 ascoltatori medi, mentre cala di quasi il 21% il parco ascoltatori di Sky Cinema Uno (59 mila). Il gruppo Viacom, infine, veleggia tra l’1,8 e l’1,9% di share, con una tendenza in leggera flessione per Paramount Network.