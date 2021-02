Ascolti tv 14 febbraio digital e pay: Lukaku e Prada fanno i fenomeni. 20 batte Iris e RealTime

Cagliari-Atalanta alle 15.00 fa il 3,7%. Tra le native digital free, in prima serata: Sul 20 Drive Angry 502mila e 1,9%. Su Iris Eyes Wide Shut 455mila con il 2%. Sul RealTime 90 giorni per innamorarsi e poi 353mila e 1,3%. Su Tv8 Family Food Fight 329mila con l’1,3%.

Ascolti tv calcio, post gara: per Caressa il 3,5% dopo Inter-Lazio

Calcio e partite rilevanti per la classifica, almeno alla sera, nella domenica di Serie A del 14 di febbraio. Alla sera Inter-Lazio, vinta dai nerazzurri per tre a uno, ha avuto su Sky 1,8 milioni di spettatori e il 6,7%. Il post partita, inoltre, ha riscosso 737mila spettatori ed il 3,5% con Fabio Caressa e Sky Calcio Club.

Alle 15.00 Cagliari-Atalanta ha avuto 628mila spettatori ed il 3,7%. Alle 18.00, invece, Crotone-Sassuolo ha conseguito 464mila spettatori ed il 2,2%. Ma il vero fenomeno di giornata, e anche di nottata, è stata la Prada Cup, che proponeva le regate tre e quattro del torneo, dominate dall’imbarcazione italiana, Prada, sempre vincente su quella inglese, Ineos: 427mila gli spettatori cumulati, con la nottata a 100 mila spettatori medi e 7,4% di share sulla pay.

Tra le native digitali free. Due canali by Cologno in vetta

Tra le native digitali free questa la graduatoria per ascolti in prima serata. Sul 20 Drive Angry 502mila e 1,9%. Su Iris Eyes Wide Shut 455mila spettatori con il 2%. Sul RealTime 90 giorni per innamorarsi e poi 353mila e 1,3%. Su Tv8 Family Food Fight è stata la scelta di 329mila spettatori con l’1,3%. Su Top Crime Colombo a 326mila spettatori e 1,2%. Sul Nove Quasi quasi cambio i Miei 279mila e 1%. Sul RaiMovie La bussola d’oro 268mila e 1%. Su Cine 34 Amarsi un po’ 204mila e 0,8%. Su La5 Love Actually 194mila e 0,9%. Su Rai4 Hide and Seek 189mila e 0,7%. Su Rai Premium la replica de Il Cantante Mascherato 157mila e 0,7%.

In access. Su Tv8 4Ristoranti ha avuto 565mila spettatori con 2,1%. Su Nove Little big Italy ha trovato 238mila spettatori e 0,9% di share. In seconda serata. Su Tv8 IGT ha avuto 204mila spettatori con 2%. Su Nove Cambio Moglie 177mila e 0,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Inter-Lazio)