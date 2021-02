Ascolti Tv 14 febbraio analisi: Mina Settembre batte anche Il Commissario Ricciardi; più donne e più sud di Guanciale. Fazio: Costanzo non è Obama

Serena Rossi conclude in bellezza, portando a casa – tra le altre cose – il 43,8% di share in Campania. Poderoso il seguito di donne: nella serata di Inter-Lazio, a 1,8 milioni di soprattutto maschi su Sky, la fiction napoletanista ha avuto 4,4 milioni di donne all’ascolto.

Cala Che tempo che fa, che sette giorni prima aveva fatto un picco da 4,7 milioni con Obama. Ieri 3,5 milioni con Ricciardi e Mantovani, 2,750 milioni con Costanzo

Si è conquistata sul campo, facendo esplodere i risultati dei meter anche all’ultima puntata Mina Settembre, ieri in crescita sostenuta fino a quota 6,546 milioni ed il 26,4% di share. Sette giorni prima, dovendosi confrontare con una super puntata di Che tempo che fa, con Barack Obama in collegamento da Washington, Serena Rossi aveva avuto comunque ben 6,172 milioni di spettatori e il 24,8%, dominando la scena in ogni momento. La fiction napoletana ispirata da Maurizio De Giovanni, alla fine – ma non è affatto detto che la cosa succederà quando a confrontarsi saranno le seconde stagioni – batte il Commissario Ricciardi, firmato sempre De Giovanni, perché va più forte della storia con Lino Guanciale protagonista mettendo davanti al teleschermo più donne (600mila in più la settimana scorsa) e più Sud del titolo consanguineo. Nella puntata di ieri – con un contesto molto particolare, con molti maschi su Sky – Mina Settembre ha fatto il 32,8% tra le donne ed il 18,8% tra gli uomini. Le tre regioni popolose del Meridione – in generale – le hanno dato un consenso strabocchevole: 43,8% la Campania, 34,2% la Puglia, 32,4% la Sicilia.

I maschi con Romelu, le donne con Serena

Il successo di Rai1 di ieri è quindi rilevante anche perché a competere, lato pay, c’è stata una partita di appeal medio alto su Sky: Inter-Lazio, vinta per tre a uno dai nerazzurri, con una doppietta di un Romelu Lukaku travolgente, ha avuto a 1,823milioni di spettatori e 6,7%. Tra Mina Settembre e il calcio, hanno pagato dazio, inevitabilmente, le performance di tutti i talk, a partire da quelle di Che tempo Che Fa, che non aveva più in scaletta il presidente Usa, ma – tra i vari ospiti, nella fase clou – Maurizio Costanzo e Carlo Verdone.

Su Rai3 Fabio Fazio e company (Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano e Roberto Saviano) si sono schierati con Massimo Giannini, Ferruccio de Bortoli, Michele Serra e Antonio Di Bella nella prima parte politica, poi con Walter Ricciardi e Alberto Mantovani in quella virologica, e con Maurizio Costanzo, Carlo Verdone e la Littizzetto in quella di alleggerimento. Così impostato il programma ha raccolto 2,7 milioni di spettatori e 10% e poi col tavolo 1,446 milioni di spettatori e 7,8%, con la presentazione a 1,863 milioni e 7,1% (sette giorni prima con Obama, Fazio era arrivato a 3,543 milioni di spettatori e il 13,2%, raggiungendo col tavolo 1,595 milioni di spettatori e il 9%, avendo avuto con la presentazione 2,3 milioni e l’8,9%). Il picco da 3,5 milioni è arrivato con Ricciardi e Mantovani, con Costanzo il talk è calato a 2,750 milioni.

Su Canale 5 a Live-Non è la D’Urso (tra le 21.48 e le 25.22) la conduttrice ha schierato Debora Serracchiani, Alessandro Cecchi Paone, Maurizio Belpietro, Antonella Boralevi nella prima parte politica, poi Giuseppe Remuzzi in quella virologica, e infine Guenda Goria, Francesco Baccini, Walter Zenga, Raluca Rebedea, Rita Rusic e Alba Parietti tra gli ospiti della fase più leggera. Così confezionata la trasmissione ha riscosso 2,038 milioni di spettatori e 12%, con l’apertura a 2,4 milioni di spettatori con 8,8% di share (sette giorni prima a 2,079 milioni di spettatori e 12,2% e con l’apertura a 2,277 milioni di spettatori con 8,2% di share). Prima di Massimo Giletti sono arrivati il calcio di Sky e l’action fantasy Justice League, a 1,576 milioni di spettatori con il 6,4% di share su Italia1.

Su La7 Non è l’Arena è partito con Maurizio Lupi, Tommaso Cerno, Daniela Santanchè, Gianluigi Paragone nella parte politica, ha affidato a Pierpaolo Sileri, Sandra Amurri, Pierluigi Stefani, Mariano Amici (lunga pagina col negazionista al kiwi), Luca Telese, Mario Falconi, Maria Rita Gismondo quella virologica, passando poi ad Asia Argento. Giletti ha riscosso 1,484 milioni e 5,6% nella prima parte e 990mila ed il 7,1% con la seconda parte. La 7 ha preceduto l telefilm in prima tv su Rai2 (9-1-1 ha avuto 1,1 milioni di spettatori con il 4,1%), mentre ha fatto malissimo la pellicola di Rete4 (Colette-Un amore più forte di tutto, a 592mila spettatori con il 2,6% di share).

Le altre partite di giornata. Vola Amadeus, idem Insinna.

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno conquista 4,977 milioni di spettatori pari al 18%. Su Canale5 Paperissima Sprint a 3,490 milioni di spettatori con il 12,6%. Su Italia1 C.S.I. Miami 1,333 milioni di spettatori e il 4,9%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend 1,230 milioni e 4,5%, 1,058 milioni e 3,8%.

In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei sette 3,4 milioni di spettatori e 16,4% e L’Eredità 4,8 milioni di spettatori e 20,5%. Su Canale 5 riCaduta Libera 2,440 milioni di spettatori e 12% di share e 3,564 milioni di spettatori e 15,5%. Su Rai3 il TGR a 3,637 milioni e 15%. Su Rai2 90° Minuto 1 milione di spettatori e 5%.

In day time

Al mattino. Su Rai1 UnoMattina in Famiglia 13,1%, 15,6% e 22,8%. A Sua Immagine 16,7% e la Santa Messa 18,8%. Su Canale5 il Tg5 Mattina 19,3%, Santa Messa 13,2%.

A mezzodì. Su Rai1 l’Angelus 20,1% e Linea Verde 21,1%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 7,2% e 10% e Melaverde 14,6% di share.

Al pomeriggio su Rai1 Domenica In al 17,6% nella prima parte e al 16,8% nella seconda. Da Noi… a Ruota Libera al 14,3%. Su Canale 5 Domenica Live al 13,6%. Su Rai2 Quelli che Aspettano 7,1% e Quelli che il Calcio 7,9%. Su Rai3 per Mezz’ora in Più 9,5% con Matteo Salvini e poi 7,1% per la seconda parte internazionale con Antonio Di Bella. Per Kilimangiaro – Il Grande Viaggio 6,3% mentre Kilimangiaro 9,6%.

In seconda serata. Su Rai 1 Speciale Tg1 6,9%. Su Canale 5 Tg5 Notte 15,6% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva 6,6% e 3,8%. Su Italia1 Pressing Serie A a 5,9% e 5,1% di share. Su Rai 3 TG3 Mondo 5,3%.

Le news delle 20.00. Tg1 a 6,037 milioni e 23,2%; Tg5 a 4,855 milioni e 18,5%. TgLa7 a 1,2 milione e 4,6%. Alle 13.30 Tg1 a 5,3 milioni e 27,6%.

Emanuele Bruno

(Un momento di Mina Settembre)