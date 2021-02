Ascolti Tv pay & free 11 febbraio: MasterChef rimane al 3,9% senza Max. Iris batte 20 e Tv8. Non svetta il Bayern campione

Il talent culinario al 4,2% con l’episodio che ha eliminato Maxwell. Tra le native digitali free: Su Iris The Peacemaker 525mila e 2,1%. Sul 20 L’uomo d’acciaio 404mila e 1,8%. Su Tv8 Escobar 328mila e 1,3%. Su RaiMovie The Sentinel 306mila e 1,2%.

Ascolti tv altre, gruppi: per le altre Rai 6,94% nell’intera giornata e 5,5% in prima serata; per le altre Mediaset 8% e 8,45%

Giornata discreta ma più che altro settimana forte, stavolta, per Masterchef su SkyUno. In particolare il programma nella serata di giovedì 12 febbraio, ha corso sotto i talk politici principali, ma ripetendo o quasi le prestazioni di sette giorni prima e superando quelle della passata stagione. Ad abbandonare ieri sera il cooking show è stato Maxwell, il 63enne giornalista e scrittore nato in Michigan ma da anni adottato da Roma. In termini di ascolti, l’appuntamento di ieri col cooking show prodotto da Endemol Shine Italy per Sky, su Sky Uno/+1 e on demand, è rimasto sui livelli della settimana precedente con 1,120 milioni di spettatori medi e il 3,87% di share, con un dato in crescita del +40% rispetto agli omologhi episodi dello scorso anno; nel dettaglio, il primo episodio ha raggiunto 1,163 milioni di spettatori medi e il 3,57% di share, con il 72% di permanenza; il secondo, con l’eliminazione di Max, ha totalizzato 1,076 milioni di spettatori e il 4,19% di share, con il 76% di permanenza.

Ancora una forte crescita c’è stata per il dato sui sette giorni: gli episodi della scorsa settimana hanno infatti raggiunto una media serata di 2,126 milioni di spettatori, in aumento del +24% rispetto alla scorsa stagione.

Inoltre sulle free. Vince Iris in prima serata. Corsi batte Papi in access, con l’intercontinentale su 20

In prima serata. Su Iris The Peacemaker a 525mila e 2,13%. Sul 20 L’uomo d’acciaio a 404mila e 1,8%. Su Tv8 Escobar ha avuto 328mila spettatori e 1,3%. Su RaiMovie The Sentinel a 306mila e 1,17%. Sul Nove Fantozzi colpisce ancora a 287 mila spettatori e 1,1%. Su Cine34 Di che segno sei? a 2666mila e 1,04%. Su La5 Le pagine della nostra vita a 237mila e 1%. Su Rai Premium Adidas vs. Puma a 237 mila e 0,96%. Su Rai4 For Life a 231mila e 0,9%. Su RealTime 90 giorni per innamorarsi e poi a 189mila e 0,73%. Su TopCrime Major Crimes a 135mila e 0,5%. Su Italia2 Animal a 93mila e 0,4%.

Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina a 32mila e 0,5%; Ogni mattina dopo il tg a 64mila e 0,4%. Nel pomeriggio. Su Tv8 Vite da copertina a 116mila e 0,9%. In access. Su Nove Deal with it a 596mila e 2,2%. Su Tv8 Guess my age 573mila e 2,1%. Sul 20 la finale di Coppa del Mondo per Club Bayern Monaco-Tigres 385mila spettatori e 1,7%.

In preserale. Su Nove Little big Italy a 294mila e 1,4%. Su Tv8 Cuochi d’Italia 282mila e 1,2%. In seconda serata. Su Tv8 4Ristoranti 171mila e 1,4% e 152mila e 2,6%. Su Nove Rocky2 a 148mila e 1,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Max lascia Masterchef)