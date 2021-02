Ascolti Tv pay & free 4 febbraio: MasterChef stabile al 4% batte Mannoni, sale al 75% la permanenza. RaiMovie stacca Tv8 e Iris

Ascolti tv altre, gruppi: per le altre Rai 6,1% nell’intera giornata e 5,8% in prima serata; per le altre Mediaset 8% e 8,1%.

Giornata buona e settimana forte – ma senza record, stavolta – per Masterchef su SkyUno. In particolare il programma nella serata di giovedì 4 febbraio, ha corso sotto due dei tre talk politici, ma battendo lo Speciale del Tg3. Sulla pay il talent con in giuria Antonio Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri ha avuto 970 mila spettatori di flusso e il 4%; su Sky Uno/+1 e on demand, complessivi 1,125 milioni di spettatori; nel dettaglio, il primo episodio (Valeria eliminata) ha raggiunto 1,2 milioni di spettatori e il 3,7% di share, con il 74% di permanenza; il secondo, ha totalizzato 1,056 milioni di spettatori e il 4,5% di share (Cristiano eliminato), con il 76% di permanenza.

Stabile anche il riscontro sui sette giorni: gli episodi proposti la scorsa settimana hanno raggiunto quota 2,247 milioni quelli dei due episodi precedenti due settimane prima erano arrivati a 2,253 milioni di spettatori.

Inoltre sulle free. Vince Iris davanti a Tv8

In prima serata. Su RaiMovie Destini Incrociati a 445mila e 1,77%. Su Tv8 Limitless ha avuto 360mila spettatori e 1,44%. Su Iris 15 minuti di follia omicida a New York a 352mila e 1,4%. Sul Nove King Arthur a 324mila spettatori e 1,4%. Sul 20 Wild Wild West a 311mila e 1,23%. Su Cine34 Grand Hotel Excelsior a 306mila e 1,2%.%. Su La5 La musica nel cuore a 270mila e 1,1%. Su RealTime L’uomo di 450 chili a 264mila e 1%. Su Rai4 For Life a 257mila e 0,9% e 210mila e 0,8%. Su Rai Premium Wasted a 140 mila e 0,54%. Su TopCrime Major Crimes a 129mila e 0,5%. Su Italia2 Quella casa nel bosco a 88mila e 0,35%.

Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina a 52mila e 0,8%; Ogni mattina dopo il tg a 75mila e 0,5%. Nel pomeriggio. Su Tv8 Vite da copertina a 161mila e 1,2%. In access. Su Tv8 Guess my age 603mila e 2,2%; su Nove Deal with it a 383mila e 1,4%. In preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 348mila e 1,5%; su Nove Little big Italy a 309mila e 1,5%. In seconda serata. Su Tv8 40 Carati 140mila e 1,3% Su Nove In the name of the king a 119mila e 1,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto l’uscente Cristiano a MasteChef)