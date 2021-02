Ascolti tv 31 gennaio digital e pay: Gattuso vince col 4,2%, Fonseca col 3,3%. Boom dello sci su RaiSport. RealTime domina in nottata

Napoli-Parma alle 18.00 fa più di Roma-Verona delle 20.45. Tra le native digital free in prima serata. Su Rai4 Grand Isle a 475mila spettatori e 1,9%. Su RealTime 90 giorni per innamorarsi e poi a 368mila e 1,4%. Su Nove L’uomo che sussurrava ai cavalli a 358mila e 1,8%.

Ascolti tv calcio ridotti alle 15 con poche partite e senza Juve, Inter e Milan: 449mila spettatori e 2,5%

Milan, Juve, Inter non hanno occupato le collocazioni chiave della domenica del calcio di Serie A e questo si è tradotto in risultati di ascolto contenuti. Alla sera, domenica 31 gennaio, Roma-Verona, vinta dai giallorossi per tre a uno, ma già sul tre a zero dopo venti minuti, ha avuto su Sky 833mila spettatori e 3,3%.

Calcio decisamente meno in primo piano soprattutto al primo pomeriggio: alle 15.00 con poche partite e senza Juve, Inter e Milan in campo, il bilancio complessivo è stato di 449mila spettatori e 2,5%, con Cagliari-Sassuolo a 223mila e 1,2%. Al preserale sulla pay Napoli-Parma a 893mila spettatori con il 4,2% di share su Sky, partita più vista della giornata.

Tra le native digitali free. Vince Rai4 con Grand Isle su 90 giorni per innamorarsi e poi, che poi domina in seconda serata

Tra le native digitali free questa la graduatoria per ascolti in prima serata. Su Rai4 Grand Isle a 475mila spettatori e 1,9%. Su RealTime 90 giorni per innamorarsi e poi a 368mila spettatori e 1,4%. Su Nove L’uomo che sussurrava ai cavalli a 358mila spettatori e 1,8%. Sul 20 Precious Cargo a 340mila e 1,3%. Su La5 Miracolo nella 34° Strada ha avuto 336mila spettatori con 1,33%. Su Tv8 Family Food Fight è stato seguito da 323mila spettatori con l’1,3% di share. Su Cine34 Il tenente dei carabinieri ha avuto 290mila spettatori con 1,15%. Su TopCrime Colombo ha avuto 262mila spettatori con 1%. Su Rai Movie The greatest showman ha attratto 244mila spettatori con 0,94%. Su Iris Psyco 243spettatori con 0,94%. Su Rai Premium la replica de Il cantante mascherato a 176mila spettatori con lo 0,8% di share. Su Italia1 Big Bang Theory ha avuto 81mila spettatori con 0,32%. Su La7d Grey’s Anatomy ha avuto 81mila spettatori con 0,3%.

In day time. Su Rai Sport al mattino la Coppa del Mondo di Sci a 447mila spettatori e il 4,5%; a mezzodì 785mila e 4,3. Nel pomeriggio. Su Rai Sport la Coppa del Mondo Femminile di Sci Nordico a 336mila spettatori con l’1,6% di share mentre la Coppa Italia di Pallavolo a 318mila spettatori e 1,5%. In access. Su Tv8 4Ristoranti ha avuto 664mila spettatori con 2,4%. Su Nove Little big Italy ha trovato 333mila spettatori e l’1,2% di share. In seconda serata. Su RealTime 90 giorni per innamorarsi e poi 483mila e 2,4%. Su Tv8 Creed ha avuto 110mila spettatori con 1,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Napoli-Parma)