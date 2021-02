Ascolti Tv pay & free 30 gennaio: Milan 7,4%, Juve 7,1% e Inter 2,2% (ma sul 209 di Dazn). Volano le tematiche ‘cine’ di Rai e Mediaset

Tutte le big, o quasi, in campo al sabato

Calcio protagonista sulla pay sabato 30 gennaio, dal primo pomeriggio alla prima serata. Alle 15.00 su Sky c’è stato un anticipo di Serie A – Bologna-Milan – combattuto e divertente, che ha riscosso 1,136 milioni di spettatori con il 7,4%. Subito dopo o quasi, alle 18.00, Sampdoria-Juventus ha avuto ben 1,4 milioni di spettatori con il 7,1%.

In prima serata anche su Sky – al canale 209, ma con produzione DAZN, Inter-Benevento ha conseguito 600 mila spettatori con il 2,2%.

Inoltre sulle free in prima serata fanno il botto RaiMovie e Iris

In prima serata. Su Rai Movie Parigi può attendere 609mila spettatori e 2,3%. Su Iris The Jackal 604mila spettatori con il 2,4% di share. Su Rai 4 7 Giorni a Entebbe 391mila spettatori e 1,5%. Sul 20 Blade Trinity 333mila spettatori e 1,3%. Su Rai Premium la replica di Che Dio ci Aiuti 6 a 325mila spettatori e 1,3%. Su Nove Stevanin – Non ricordo di averle uccise ha avuto 295mila spettatori e l’1,1%. Su Tv8 La Città del Natale ha raccolto 230mila spettatori con lo 0,9%. Su Cine34 Per pochi dollari ancora 112mila spettatori e 0,43%.Su Real Time Incidenti di bellezza 109mila spettatori e 0,4%. Su TopCrime Perry Mason 108mila spettatori e 0,4%. Su La5 la replica del Grande Fratello Vip a 73mila e 0,4%.

Inoltre in access. Su Tv8 4 Ristoranti 401mila spettatori e l’1,5%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 285mila spettatori e l’1,1%.

Emanuele Bruno

