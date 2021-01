Ascolti tv 26 gennaio digital e pay: Borghese soffre la Coppa, SkyTg24 all’1,6% al pomeriggio. Rai4 vola con il film di sopravvivenza islandese

Ascolti Tv gruppi: altre Rai 7,9% nell’intera giornata e 8,04% in prima serata; altre Mediaset 7,6% e 7,3%

È stata la serata della Coppa Italia, in onda su Rai1 martedì 26 gennaio, con Inter-Milan, che ha molto attratto gli spettatori di Sky e dirottato però molti ‘seguaci’ della tv pubblica sulle tematiche di Viale Mazzini, che per una volta hanno battuto quelle di Cologno, certamente più numerose.

In calo così su Sky sono stati i gastro cultori della pay e su SkyUno 4 Ristoranti ha avuto 172mila spettatori di flusso e 0,6% e 293mila spettatori complessivi. Su SkyTg24, dopo la salita di Giuseppe Conte al Colle per le dimissioni, il tg delle 13.00 ha avuto 204mila spettatori con l’1,25%; inoltre tra le 17.30 e le 18.00 le news di Giuseppe De Bellis hanno avuto l’1,6% con 216mila spettatori. Inoltre, sempre su Sky, dopo il match su Rai, l’appuntamento con Calciomercato l’Originale ha conseguito 153 mila spettatori.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: Rai4 e RaiMovie l’alternativa no-calcio all’ammiraglia pubblica

In prima serata. Su Rai4 Arctic con Mads Mikkelsen a 722mila spettatori e 2,7%. Su Rai Movie Corri ragazzo corri a 650mila spettatori e 2,4%. Su Real Time Primo appuntamento ha raccolto 600mila spettatori e 2,2%. Su Nove Tutte contro di lui ha conseguito 481mila spettatori e 1,9%. Su Iris Nella valle della violenza a 450mila e 1,7%. Su Rai Premium la replica di Mina Settembre a 442mila spettatori e 1,6%. Su Tv8 Un Natale al cioccolato 417mila e 1,6%. Sul 20 The Next three days 371mila e 1,5%. Su Rai5 Lo stato contro Fritz Bauer a 295mila e 1,1%. Su TopCrime Forever 247mila spettatori e 0,9%. Su Cine34 Babysitter 216mila spettatori e 0,8%. Su La5d GF Vip 148mila e 0,8%.

In access. Su Tv8 Guess my age a 565mila e 2%. Su Nove Deal with it ha raccolto 489mila spettatori e 1,7%; su RealTime Cortesie per gli ospiti 436mila e 1,5%. Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina 68mila e 1%; Ogni Mattina dopo Il Tg a 80mila e 0,5%.

Nel pomeriggio. Su Tv8 Natale e a Honeysuckle Lane 243mila spettatori e 1,9%. Vite da copertina a 137mila e 0,9%. Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 397mila spettatori con l’1,6%. Su Nove Little big Italy a 304mila e 1,4%. In seconda serata. Su Real Time Il Salone delle Meraviglie 339mila spettatori con l’1,4% di share e 398mila e 2,2%. Su Nove Dirty Dancing ha conseguito 201mila spettatori e 2,1%. Su Tv8 Quattro Natali 174mila e 1,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Arctic)