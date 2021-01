Ascolti tv 19 gennaio digital e pay: Borghese cresce, Ciampolillo porta SkyTg24 all’1,5%. Rai4 schiera Radcliffe senza bacchetta e batte Montrucchio

Su SkyUno 4Ristoranti 387mila spettatori e 0,94% con la puntata parmense. Tra le native digitali free in prime time: su Rai4 Jungle a 633mila 2,5%. Su Real Time Primo appuntamento 624mila e 2,3%. Su Nove Ex 581mila e 2,4%. Su Rai Premium la replica di Mina Settembre 473mila e 2,1%.

Ascolti tv gruppi: altre Rai 7,4% nell’intera giornata e 7,2% in prima serata; altre Mediaset 8,13% e 8,2%

È stata la serata della votazione al Senato della fiducia al governo di Giuseppe Conte, ma anche quella di Roma-Spezia di Coppa Italia in onda su Rai2, martedì 19 gennaio, terminata con la vittoria ligure ai supplementari per quattro a due. Il calcio e le news hanno molto attratto gli spettatori di Sky.

Non hanno tradito però le proprie abitudini i gastro cultori della pay e su SkyUno 4 Ristoranti ha avuto ben 387mila spettatori e 0,94% (250mila spettatori di flusso) con la puntata sui migliori esercizi di ristorazione di Parma.

SkyTg24, tra le 22.00 e le 22.35, raccontando in diretta gli sviluppi della crisi a Palazzo Madama, con i voti al governo che hanno raggiunto in extremis, alla terza chiama, 156 sì, con Lello Ciampolillo e Riccardo Nencini pro premier, ha avuto 400mila spettatori e l’1,5% di share. Inoltre, sempre in tema all-news, Rai News Speciale dalle 17.00 alle 21.06 ha avuto l’1,01% con 206mila spettatori.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: Rai4, Real Time, Nove e Rai Premium sopra il 2% di share

In prima serata. Su Rai4 Jungle con Daniel Radcliffe protagonista avventuroso a 633mila spettatori e 2,5%. Su Real Time Primo appuntamento con Flavio Montrucchio alla conduzione ha raccolto 624mila spettatori e 2,3%. Su Nove Ex ha conseguito 581mila spettatori e 2,4%. Su Rai Premium la replica di Mina Settembre a 473mila spettatori e 2,1%. Sul 20 Codice Swordfish 434mila e 1,66%. Su Iris Sfida nella valle dei Comanche a 350mila e 1,33%. Su Tv8 Come neve a Natale 339mila e 1,3%. Su TopCrime Forever 262mila spettatori e 0,94%. Su Rai Movie Tonya a 246mila spettatori e 1%. Su Cine34 La prima cosa bella 244mila spettatori e 1%. Su La5d GF Vip 228mila e 1,2%. Su Rai5 Nord a 203 mila e 0,7%.

In access. Su Tv8 Guess my age a 711mila e 2,6%. Su Nove Deal with it ha raccolto 589mila spettatori e 2,1%; su RealTime Cortesie per gli ospiti 487mila e 1,8%. Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina 95mila e 1,4%; Ogni Mattina dopo Il Tg a 90mila e 0,6%. Nel pomeriggio. Su Tv8 Vite da copertina a 217mila e 1,4%. Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 411mila spettatori con l’1,7%. Su Nove Little big Italy a 381mila e 1,7%. In seconda serata. Su Real Time Il Salone delle Meraviglie 421mila spettatori con l’1,8% di share e 387mila e 2,1%. Su Tv8 Un angelo a Natale 220mila e 1,6%. Su Nove Maldamore ha conseguito 153mila spettatori e 1,8%;

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Jungle)